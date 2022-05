Az eddigi szezonban háromszor mérkőztek meg egymással a felek; kétszer a Liga Kupában és ősszel a bajnokságban is a Kecskemét győzött. A szombati találkozón a vezetést a Dabas szerezte meg Szöllősi révén. A vendégektől Karai válaszolt, a fiatal játékos egymás után kétszer is eredményes volt, ám vezetni nem tudott a KTE, ugyanis a házigazdánál Ács, Tarabochia, Laurinyecz és Török is gólt lőtt. A 13. percben tudott ismét egalizálni a hírös városi csapat, miután Menyhárt értékesített egy büntetőt, majd Horváth Andor a szélről mattolta Hollót. A Dabas viszont újra megrázta magát, 3-0-os rohammal ellépett, sőt, előnye a félidő végére négyre duzzadt, 14-10.

A 37 éves olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes Horvat Zlatko találatával nyitotta a Dabas a második játékrészt, ám Karai és Menyhárt góljaival jelezte Bencze József együttese, hogy nem adja fel.

Tíz percig hol három, hol négy gólon mozgott a dabasiak fórja, de a félidő felénél Hiramoto kettőre hozta fel a Kecskemétet, 20-18. Lendületét meglovagolni azonban nem tudta a KTE, amely a következő négy támadásból négy gólt kapott. Ez kritikusnak bizonyult, ugyanis a Kecskemét ezt követően már nem tudott lőtávolon belülre kerülni a Dabashoz, amely 31-25-re nyerte meg a találkozót.

A KTE így biztosan búcsúzni fog az élvonaltól, hiszen matematikai sansz sem maradt, míg a Dabas bebiztosította helyét sikerével.