Szabó Dávid, a Kiskunfélegyháza sérült játékosa immáron – elméletileg – járógipszben figyelte a csapatok kivonulását a kiskunfélegyházi egyesület egy személyben motorja, akkumulátora és benzinje, Keresztes Zoltán, valamint a kiskunfélegyházi második csapat edzője, Lapsánszki Tamás társaságában. De rajtuk kívül is érkeztek szurkolók Félegyházáról, persze gyűltek a hazai drukkerek is. Az irammal már az első pillanattól elégedettek lehettek. A 7. percben egy vendég betörést követően a játékvezető 11-est ítélt a vendégek javára, majd miután a partjelzőjével konzultált, les miatt szabadrúgást adott kifelé. A 9. percben a Harta veszélyeztetett. Fekete kapta meg a labdát a jobb oldalon, tíz méterről lőtt, Oroszi Tibor nagy bravúrral szögletre mentett. Az első negyedóra zárásakor Kurgyis Kevin bal sarokra tartó bombáját mentette vetődve Hauschen. Miután nyáriasra fordult az idő, az első játékrész derekán ivószünetet tarthattak a felek. Továbbra is nagy és koncentrált küzdelem folyt a pályán, helyzetet sokáig nem dolgoztak ki, tulajdonképpen a 40. percben sem helyzetből, hanem két remek megoldásból szerezte meg a vezetést a Harta.

Fekete kapta a jobb oldalon, az oldalvonal mellett a labdát, egyből a védelem mögé rajtoló Csehi elé pörgetett, a játékos-edző pedig a kapujából kiinduló Oroszi Tibor fölött szintén egyből a jobb sarokba emelt, 1–0. Parádés megoldás volt mind a kettő, és a „nem kell a gólhoz ziccer” tétel ékes példája.

A 45. percben Nemesvári adott be balról, Kurgyis Kevin fejese azonban nem okozott igazi veszélyt.

Érezhetően mozgósította az erőit a második játékrész elején a Félegyháza, látszott, hogy szeretnének már ezen a délutánon bajnoki címet ünnepelni. Az 55. percben Ábelt ívelte be egy szabadrúgásból a hazai 16-osra a labdát, Urbán ráfejelte a kapura, Hauschen bravúrral mentett, a labda azonban lecsorgott róla, azt Urbán közelről a hálóba vágta, az asszisztens azonban lest jelzett. Igen vehemens reklamálás követte vendégrészről a jelenetet. A 60. percben Némedi Norbert, a vendégek edzője kettős cserével frissítette a csapatát. A 61. percben egy hazai kontrát követően Varga Milán adott be kétszer is balról, igazi veszély azonban akkor keletkezett, amikor Fekete elé pattant a labda a vendég 16-os előterében. Az ő tizennyolc méterről leadott, a jobb alsó sarokba tartó lövését Oroszi Tibor vetődve szögletre mentette.

Három percre rá Nagy Viktor adott Oroszi Dánielnek forintos labdát, ő meg is célozta az alsó sarkot, Hauschen azonban remek érzékkel nagyot mentett.

A 71. percben Valkai ívelt előre szabadrúgásból, majd a felszabadítást követően ismételhetett. A beadásra Kanyó érkezett remek ütemben és fejelte hét méterről a kapuba a vendégek egyenlítő gólját, 1–1. Ezt követően is óriási akarással küzdött mind a két csapatok, hullámzó volt a játék, hol az egyik, hol a másik oldalon igyekeztek veszélyt kialakítani a felek. Látszott, hogy a két gárda hajlandó mindent egy lapra föltéve küzdeni a célja eléréséért. Újabb gól azonban már nem született, így megérdemelt döntetlen született a két kulturáltan focizó, nagyot küzdő csapat végig sportszerű találkozóján. És mindez azt jelentette, hogy a végig nagy alázattal focizó vendégcsapat boldogan járhatott egy körtáncot a pálya közepén, majd ünnepelhetett tovább Szabó Dávid társaságában.

Csehi Tamás: – Előzetesen azt mondtam, hogy a megye legjobb csapata érkezik hozzánk, ezt igazolta is Némedi Norbert gárdája. Szerettük volna megnehezíteni a dolgukat, ez hellyel-közzel sikerült is. Büszke vagyok a srácokra, ezen a tavaszon immár nyolc forduló óta vagyunk veretlenek. Nagyon hosszú utat tettünk meg idáig, és ahogy a játékosaim ma is odatették magukat, az példaértékű. A három pontot végül nem sikerült megszereznünk, de büszke vagyok rájuk, az újdonsült bajnok ellen ez az egy pont is remek eredmény. Ha a hátralévő két mérkőzésen is így tudunk játszani, akkor a harmadik hely meglehet. Nagyon szeretnénk, hogy ez a csapat egyben maradjon, remélem, hogy sikerül is. Ez a klubvezetés feladata, remélem, hogy sikerül megoldani, mert nagyszerű társaság alakult ki itt most Hartán.

Némedi Norbert: – Azzal a céllal érkeztünk Hartára, hogy mindent elkövetünk a bajnoki cím megszerzése érdekében. Aki látta, az jól tudja, hogy nem volt egy könnyű meccs. A Harta igazolta a jó hírét, látszott, hogy nem véletlenül áll a tabella felső felében, nagyon megnehezítették a dolgunkat. Az első játékrészben meg is szerezték a vezetést, mi csak a második játékrészben tudtuk azt a játékot nyújtani, ami ezen a tavaszon ránk jellemző volt. Annyira azonban ez is elég elég volt, hogy sikerüljön egyenlítenünk. Ez azt is jelenti, hogy még hosszabbra nyúlt a veretlenségi sorozatunk, de ami még fontosabb, elértük a célunkat, elégedetlen tehát a mai eredménnyel nem lehetek. Egy mérkőzésünk még hátravan, természetesen teljes erőbedobással küzdünk majd Kiskőrösön is. Gratulálok az egész csapatomnak, és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítette a bajnoki cím megszerzését. Remélem, hogy Szabó Dávid minél hamarabb fölépül, neki is ajánlom ezt a mai sikert.

Harta SE–Kiskunfélegyháza 1–1 (1–0)

Harta, 160 néző, vezette: Szűcs Gábor (Vén Krisztián, Sáfrán Ferenc)

Harta: Hauschen – Pintér, Hamar, Fekete, Csehi, Grecu, Pinczési, Nasz (Follárdt 72.), Szpirulisz, Erdei, Varga M. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Kurgyis K. (Erős 61.), Magony, Valkai, Nagy V., Ábel, Kanyó (Nagy D. 84.), Urbán, Kulcsár, Nemesvári (Csurka 72.), Bálint (Oroszi D. 61.).

Gól: Csehi 40.., illetve Kanyó 70. perc.

Sárga lap: Hauschen 56., Szpirulisz 60., illetve Csurka 72.

