A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, a hétvégi zárófordulóban győzelemre lett volna szüksége az éllovas Kunbajának ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot. Az utolsó forduló előtt a Kunbaja állt a bajnoki tabella élén 52 ponttal, őket már csak az 50 pontos Borota foghatta volna be az utolsó fordulóban. A Borota – ahogy bajnokaspiránshoz illik – be is húzta a meccsét, Srdjan Mikovic csapatának azonban vasárnap a három pont megszerzésére már nem volt lehetősége, az ellenfelük, a Bácsborsód ugyanis nem utazott el a mérkőzésre. A bácsborsódiak tavasz folyamán egyre szűkülő kerete az utolsó körre gyakorlatilag elfogyott, és nem tudtak volna megfelelő számú felnőtt játékost kiállítani, ezért inkább lemondták a találkozót. Nyilvánvaló volt, hogy ez esetben a szabályok értelmében jár a három pont a Kunbajának, ám ahhoz, hogy hivatalosan is bajnokok legyenek, meg kellett várniuk a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a versenybizottsági döntését. A bizottság szerdán este hozta meg a döntést, amelynek értelmében

a Kunbaja 3–0-s gólkülönbséggel megkapta a három pontot, és ennek köszönhetően megnyerte a bajnokságot.

Viszont nem 55 ponttal, hanem csak 49-cel – mint ahogy a második helyezett Borota sem 53, hanem 47 ponttal zárt –, a Hajóst ugyanis ugyanezen az ülésen kizárták a ligából, és az eredményeit törölték (lásd keretes írásunkat!).

– Nagyon készültünk a vasárnapi meccsre, és a várt győzelem esetén utána egy kis bajnoki ünneplésre – tekintett vissza a hétvégére Sdrjan Mikovic, a kunbajaiak szabadkai illetőségű edzője –, de már jóval a mérkőzés kezdete előtt megtudtuk, hogy az ellenfél nem fog kiállni. És – mi tagadás – eleinte meglehetősen mérgesek és egyúttal igen szomorúak is voltunk, hogy nincs alkalmunk pályára lépni, és az elért győzelemmel már vasárnap este bebiztosítani a bajnoki címet, no meg egy jó kis meccset játszani, ünnepi hangulatban. Először úgy volt, hogy át sem öltözik a csapat, de aztán úgy döntöttünk, hogy az ünneplést azért nem halasztjuk el, azért megdolgoztunk, azt igenis megérdemlik a srácok.

Így aztán némi tanakodás után végül közös megegyezéssel be is öltözött a csapat, sőt, a keret tagjai vállaltak egy félórás egymás elleni játékot is, majd büszkén magukra öltötték a Kunbaja, Bajnok Csapat 2021/22 feliratú, erre a különleges alkalomra elkészített pólókat, és ahelyett, hogy elrakták volna a raktárba jövőbeni ünnepekre, bevetették az előzőleg az ünnepi hangulat emelésére szánt pirotechnikai eszközöket is.

– Ez volt a kitűzött célunk az idény előtt, a bajnoki címünk megvédése, és hála isten­nek sikerült is megismételni a tavalyi sikerünket

– tekintett vissza az idényre Srdjan Mikovic, a kunbajai csapat szabadkai illetőségű vezetőedzője. – Gyakran szokták mondani, hogy a bajnoki cím megvédése jóval nehezebb, mint az első cím megszerzése, és ezt a tételt a mi esetünk is igazolta. Ez a bajnokság valóban sokkal nehezebb volt, mint az előző. Egyrészt, mert nagyobb játékerőt képviseltek az ellenfelek, az előző idényhez képest jelentősen megerősödött a Bajai LC, a Borota SE és a Dusnok KSE is. Másrészt belső okai is voltak annak, hogy nehezebben ment a címvédés, a tavalyihoz képest ugyanis az idén jóval több volt nálunk a hiányzás, elsősorban a sérülések miatt. Ugyanakkor a problémák ellenére az idén is mi lettünk a legjobbak a megyei másodosztály Déli csoportjában, ezt azzal is bizonyítottuk, hogy az első négy helyezett közül csak a Borota tudott pontot elvenni tőlünk, a legfontosabb meccseken tehát rendre sikerült meggyőző játékkal kirukkolnunk, és így megérdemelten védtük meg a címünket – értékelte csapata teljesítményét röviden Srdjan Mikovic.

A jövővel kapcsolatban ugyanakkor nem bocsátkozott jóslásokba, egy azonban biztos: a Kunbaja megkérvényezte és meg is kapta a megyei első osztályú indulásra feljogosító licencet, tehát innentől már csak a kunbajaiakon áll – elsősorban azon, hogy képesek-e megteremteni a megye egyes elinduláshoz szükséges követelményeket –, hogy az ősztől megmérettetik-e magukat eggyel magasabb osztályban is.

Kiment az utánpótlás a felnőtt alól

Azon a bizottsági ülésen, amelyen a Kunbaja megkapta a bajnoki címet jelentő három pontot, a Hajós FC csapatát kizárták. Kerpics Ferenc, a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a versenyszervezője kérdésünkre azt nyilatkozta a kizárás okáról, hogy miután a Hajós FC május 16-án, hétfőn visszaléptette az U16-os csapatát, és mivel a Hajósnak az volt a kötelezően működtetendő utánpótlás­csapata, annak a visszalépése miatt a versenybizottságnak a szabályok értelmében a felnőttcsapatot is ki kellett zárnia a bajnokságból, az eredményeit pedig törölnie. – A Hajósnak ez volt az egyetlen utánpótláscsapata – egészítette ki a magyarázatot Kerpics Ferenc. – Márpedig ahhoz, hogy egy csapat a megyei másodosztályban szerepelhessen, az U13-as, az U16-os és az U19-es korosztályok közül legalább az egyikben köteles csapatot versenyeztetni. A Hajós az U16-ost indította, csakhogy az U16-os csapat nem tudja már befejezni a szezont, így a szabályok értelmében a felnőttcsapatot is ki kellett zárnunk, az eredményeit törölnünk – indokolt a versenyszervező.