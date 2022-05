Jó mérkőzésekkel folytatódik hétvégén az NB II.-es bajnokság, melyben a Kecskeméti NKSE úgy léphet pályára vasárnap 10 órás kezdéssel Gyomaendrődön a női Délkeleti csoportban, hogy egy győzelemmel már biztosan bajnok. Ez lehet a második arany idén ebben a ligában, hiszen a férfiaknál a Déli csoportot már korábban megnyerte a Mizse KC. Kecskeméten természetesen motiváltan készülnek.

– Nem a bajnoki cím motivál most elsősorban minket – mondta dr. Paic Róbert, a KNKSE edzője. – Azt nem kétlem, hogy nyerni fogunk, de az sokkal fontosabb, hogy mennyivel. A bajnokság megnyerése számunkra csak egy lépés a cél felé, noha szépen csilloghat az arany, de nekünk nézni kell a többi csoportot is, hiszen ennek alapján dől el a közvetlen feljutás. Jelenleg jobb gólkülönbséggel vagyunk másodikak az összes csoport éllovasait tekintve. A Gyomaendrőd és a Szarvas ellen zárjuk a szezont, jó lenne egy 20 gól körüli különbséggel behúzni ezt a két találkozót, mert akkor a riválisainknak is nehezebb lesz megelőznie minket.

A Bácsalmási PVSE is remekel ebben a szezonban, a klub legmerészebb célja a dobogó volt a szezon előtt. Ez gyakorlatilag meg is valósulhat, ha szombaton 16 órás kezdéssel otthon tartja a pontokat a Deszk ellen a társaság.

– A hétfői edzésen már beszéltünk erről a lányokkal, hogy ez a mérkőzés most viszonylag nagy téttel bír – mondta Dankó Ervin, a Bácsalmás trénere. – A Deszknek sok a kettős engedéllyel rendelkező játékosa is Algyőről, ami mindig fel tudja borítani az erőviszonyokat. Ez a hosszabb bajnoki szünet nem jött jól, nekünk sokkal inkább fekszik, ha sorban jönnek a meccsek. A céljainkat már most elértük erre a szezonra, az már csak a hab lenne a tortán, ha minél előbb végeznénk. Teher nincs már rajtunk, de a klubnak és a lányoknak is nagy dolog lenne egy érem, pláne, ha már a nehezét megcsináltuk. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért.

Ami a többi mérkőzést illeti, a nőknél a Mizse KC a bajnokesélyes ENUSE ellen nem a győzelemért lép pályára a papírformát nézve ebben a fordulóban, viszont a 8. helyüket nem fenyegeti veszély egy vereséggel sem.

A férfiaknál a már bajnok Mizse KC ezen a hétvégén pihen, ahogy a Kecskeméti TE U23 is a Déli csoportban. A Délkeleti ligában a negyedik helyen tanyázó Kiskunmajsa reálisan nézve csak matematikailag szerezhet érmet, de ebben a körben szintén nem lép pályára. A Délnyugati csoportban legutóbb éppen egy megyei derbire kerül sort a Kalocsa és a Kiskőrös között, melyet előbbi nyert meg 31–26-ra, így megerősítette helyét a középmezőnyben. A két klub ezúttal, a többiekhez hasonlóan, nem lép pályára.