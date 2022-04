Dramicanin két trojkája adta meg az alaphangot a folytatásnak, és a másodiknál egyet még dobhatott is, 53-40. Alston maradt aztán bántóan egyedül, és zsákolta be, 53-42. Pollard kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 56-42. Persons vezényletével jött be tíz egység alá a Szedeák (58-49), ám Klobucar hármasa visszaállította a rendet, 61-49. A felvonás derekán ismét Persons volt az, kinek kosarával zárkózott az Szedeák, 63-55-nél Forray Gábor időt kért. Négyre csökkent a differencia, ám Pollard megrázta magát, és sikerült ismét meglépnie a KTE-nek, 69-59. 7-0-s rohanást produkált a Szeged, Klobucar kettese kellett már nagyon, csakúgy mint Pollardé, 73-66.



Wittmann vette vállára a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet, 78-68.

A cséká nagyon elkapta a fonalat, 80-68-nál időt kért a vendégek edzője, Simándi Árpád. Ismét Wittmann süllyesztett el egy remek trojkát, míg a másik palánknál Persons volt aktív, 83-72. Távoli kísérletekkel igyekeztek a vendégek faragni hátrányukból, de pontatlanok voltak, Karahodzsics viszont épp ellenkezőleg, 85-72. Davis kinti dobása aztán csak bement, a KTE centere, Karahodzsics pedig a vonalon volt higgadt, 87-75. Két gyors szegedi kosár után, 87-80-nál Forray mesternek kellett magához rendelni tanítványait, ekkor még 47 másodperc volt a végéig. Az eredmény már nem változott, fontos sikert aratott a középház első körében a Kecskemét hazai pályán.

Forray Gábor vezetőedző értékelése: – Óriásit küzdött a csapat, köszönöm nekik ezt a hozzáállást. Gratulálok a játékosaimnak, hogy felül tudtak emelkedni, kimozdultak a komfortzónából. Ólomlábakon jártunk, igyekeztünk regenerálni minél jobban az elmúlt napokban, így talán még kicsit frissebbek is voltunk, mint vártam. Dicséret illeti a Szegedet is, mert az utolsó percig küzdöttek. A mérkőzés kulcsa az volt, bizonyos szituációkban higgadtabbak voltunk, jobb döntéseket hoztunk.

Végig kontrollálni tudtuk a meccset, megérdemelten nyertünk véleményem szerint.

Próbáltunk új szerkezetet is, ezt ugye menet közben kell most megcsinálni. Még van mit ezen javítanunk. A legfontosabb ma a győzelem volt. Köszönjük szurkolóinknak a biztatást, szombaton az OSE elleni, idegenbeli meccsen is bízom benne, hogy ott lesznek mellettünk.

Wittmann Krisztián értékelése: – Egy nagyon nehéz mérkőzés volt, két kicsit fáradt csapat találkozott a kupahétvége után. Ez meglátszott a játékon. Az elején kiépített 10 pont körüli előnyt sikerült tartani, és mikor visszajött a Szeged, akkor jól tudtunk reagálni. Fontos győzelmet szereztünk.