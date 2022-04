A hazaiaknak jól megy a szekerük a tavaszi szezonban, hiszen már nyolc mérkőzés óta veretlenek, ami önbizalmat is ad a játékosoknak. Legutóbb a második helyezett Diósgyőr otthonában 0–0-as eredményt értek el. A csákváriak is döntetlent játszottak hazai pályán a Diósgyőr ellen. Ősszel Visinka Ede tanítványai a Csákvár ellen szerezték meg az első győzelmüket, amikor is Kiprich Dávid góljával 1–0-ra nyertek. Ekkor a tiszakécskeiek a tabella utolsó helyét foglalták el, a csákváriak pedig a 17. helyen álltak. Azóta sokat változott a helyzet. A Tisza-partiak jelenleg a tizedik helyen tartózkodnak, míg a csákváriak a kieső 18-on. A találkozó azért is fontos mind a két csapat számára, mert a hazaiak újabb győzelemmel szeretnék növelni a pontjaik számát, a vendégek pedig menekülnének a kieső zóna elől. Minden bizonnyal mind a két edzőnek meg van a saját taktikája arra vonatkozóan, hogyan valósítsa meg a tervét, a vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen.

– Jó a hangulat a csapatnál, elégedettek vagyunk a diósgyőri eredménnyel, mert egy pontot gyűjtöttünk – nyilatkozta Visinka Ede. – Készülünk a Csákvár elleni mérkőzésre, ami nem lesz egyszerű. Szeretnénk minél hamarabb lezárni azt, hogy ne legyünk már veszélyben, ennek érdekében pontokat szeretnénk gyűjteni, és úgy készülünk a vasárnapi találkozóra is, hogy győztesként hagyjuk el a pályát. Amennyiben nyerünk, akkor már matematikailag is csak két pontot kell szerezni ahhoz, hogy a tervünket megvalósítsuk, és a következő bajnokságban is a másodosztályban játszunk. Vannak még hátra nehéz mérkőzéseink, mert a Vasassal a Kecskeméttel és a Péccsel idegenben játsszunk, a Siófokot és a Szolnokot pedig hazai pályán fogadjuk. Persze minden találkozón lehetnek meglepetések is, mint amilyen a Diósgyőr elleni volt. Ott mi leptük meg a miskolciakat. Azon a mérkőzésen jól játszottunk, küzdöttünk, de kellett hozzá egy jól védő Holczer Ádám és egy kis szerencse is. Hazai pályán, hazai közönség előtt természetesen szeretnénk nyerni, de tudjuk azt, hogy mindenki, aki ott van a tabella hátsó felében, küzd azért, hogy bennmaradjon. Mi nem foglalkozunk másokkal, csak saját magunkkal. Tudjuk, hogy a Csákvár jó csapat, csak nem sikerül nekik nyerni, de a játékukkal nincs gond, éppen ezért nem vehetjük őket félvállról, figyelni kell rájuk. Nekünk van egy taktikánk, amit szeretnénk megvalósítani, és ez természetesen a győzelemre vonatkozik, de az ellenféltől is függ az, hogy ebből mennyit enged megvalósítani. Szerencsére a tavaszi szezonban eredményesek vagyunk, ezt szeretnénk továbbra is folytatni – tette hozzá a vezetőedző.

Visinka Ede elmondta még, hogy egy sérültje van a csapatnak Farkas Norbert, aki könnyített edzéseket már végez, de el kell telni még egy kis időnek, mikor újra bevethető állapotban lesz.