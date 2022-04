Berlinben tartották meg a nemzetközi paraúszó világkupát április 4-én, ahol a magyar paraúszó-válogatott tagjaként Grünfelder Bence, bajai fiatal is részt vett. A 200 gyorson kifejezetten jó formában érezte magát, a harmadik helyet szerezte meg.



A 17 éves fiatalember szemproblémával született, jelenleg a Bereczki Máté Szakközépiskola és Technikumban magántanulóként tanul, sportszakon. Berlinben megtörtént a nemzetközi kategóriavizsgálat is, aminek köszönhetően Grünfelder Bence a nemzetközi versenyeken is részt vehet a jövőben is.



– Nem csak a verseny miatt mentünk, hiszen Bencének most volt a kategória-felülvizsgálata. Akkor indulhat nemzetközi versenyeken, ha ezt megszerzi, most szerencsére 2026-ig rendben van. Természetesen a verseny is fontos volt.

A célunk az volt, hogy kicsit belekóstoljon, milyen egy nemzetközi mezőny. Bence majdnem minden számban javított

– értékelte az eredményeket Pass Ferenc edző, a Bajai Spartacus VSC úszó szakosztály vezetője. – Komoly mezőny volt a Világkupán. Akikkel én úszom, ők testileg épek, és eléggé erősnek éreztem az ellenfeleimet. Úgy gondolom, hogy a legjobb szakember van velem, aki elősegítheti teljesítményemet, Pass Ferenc edzőmnek sokat köszönhetek. Vereczkei Zsolt a szellemi felkészülésemben támogat, továbbá felszereléssel is. Sajnos a koronavírus miatt ez szünetelt, de már újraindult az edzés, a rendszeres találkozás, megbeszélés – mondta a Petőfi Népének Grünfelder Bence.



– Sajnos a Covid miatt elmaradtak az edzések, de az idei évben már Bence nagyon jó formában van. Erős éve lesz. Berlinben már jó eredményt ért el, maradt a kategóriájában. Az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítvány továbbra is támogatja, természetesen mentoráljuk, segítjük, és folyamatosan figyelemmel kísérjük – tájékoztatott Vereczkei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok.



Grünfelder Bencének idén a fő eseményt az Európai Fiatalok Olimpiai Fesztiválja jelenti, amit Finnországban rendeznek nyár közepén, addig is heti 10 edzéssel készül a Bajai Sportuszodában, tudtuk meg edzőjétől.