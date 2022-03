A küzdelem dominált nem csak a mérkőzés első perceiben, hanem a teljes első játékrészben. Helyzeteket alig alakítottak ki, lövésekkel is inkább csak az első negyedórában próbálkozott mindkét fél. Jobbára a mezőnyben birkóztak tehát a csapatok. Üdítő kivételt a monoton rakkolás alól csak a 16. perc jelentett, amikor Petrik József jobboldali beadását követően Polovics Mihály fejelhetett, jól meg is célozta a bal alsó sarkot, a hazai hálóőr, Vancsik György azonban résen volt. Tíz percre rá a hazaik próbálkoztak hasonló megoldással, akkor Csorba Sándor adott be balról, a kapu előtt pedig Szabadi Zalán érkezett a labdára, és fejelt csak centiméterekkel a bal alsó sarok mellé.