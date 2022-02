– Többnyire az Arany János és a Vásárhelyi Pál általános iskolák korábbi növendékei alkotják a csapatot, ezek az intézmények jelentik a sportág fiúbázisát Kecskeméten – tekintett vissza a csapat edzője, Szabó Tamás a siker felé vezető útra. – Egy olyan gárda nevelődött ki, mely sorra hozta az érmeket az utóbbi években klubszinten, és most diák­olimpián is beérett a munka. Rengeteg edző keze van ebben benne, így Nagy Péter, Szabó István, Seremet Attila, Gyurkó Sándor, Karagics Mátyás, Verebélyi Zsolt és Kaszap Tamás nevét is meg kell említeni a siker kapcsán. A játékosok nagyrészt sportosztályba járnak, de vannak matematika, informatika és angol szakos diákok is köztük.

Egy bronzérmet már szereztek kilencedikes korukban az iskolának, most az aranyat is elhozták.

A sorsolásunk kedvező volt, folyamatosan egyre erősebb csapatokkal játszottunk, illetve a csapat gerince is rendelkezésre állt. A legjobb feladó Török Soma, a legtechnikásabb játékos Bogdán Bence volt, de kiemelném Csordás Attila teljesítményét is. Odaadóan dolgoztak a srácok egész évben, így élmény volt velük a munka, ezt ezúton is köszönöm – értékelt Szabó Attila.