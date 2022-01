– Nagyon izgatott vagyok, hiszen ez az első napom itt Kecskeméten. Várom az új kihívást, hiszen két és fél évet töltöttem el Szombathelyen, ami soknak mondható. Váltani nem volt könnyű, mert szerettem ott lenni, de biztos vagyok benne, hogy jó helyre kerültem. Szimpatikus az a 3-5-2-es játékrendszer, amit a Kecskemét is játszik, mert ebben érzem magam a leginkább otthon a jobb oldalon. Több embertől is hallottam, hogy Kecskeméten a klub ereje a csapategységben rejlik, ennek köszönhető újoncként a harmadik hely is. Bízom benne, hogy eléri a céljait a klub, és ennek én is tevékeny részese lehetek – mondta Tóth Dávid.