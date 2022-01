A Mohács elleni előkészületi mérkőzést az előző héten három fontos igazolás előzte meg. A Jánoshalmi FC leigazolta ugyanis Kiskunhalasról a fiatal, tehetséges testvérpárt, Lengyel Pétert és Lengyel Szabolcsot. Előbbi a kapuban jeleskedik, immáron évek óta a felnőttek között és nem is akárhogyan, utóbbi pedig elsősorban támadó középpályás poszton bevethető. A téli átigazolási időszakban kötelező átigazolási díjat kell fizetni, ezt állta is a Jánoshalmi FC, és nem is csak a két Lengyel-fivérért, hanem Jeszenszky Rolandért is, akit a megye kettes Bajai LC-ből vittek haza Jánoshalmára. Négy távozó is van a felnőtt keretben, Hajdu Hunor, Stroban Dániel, Busa Vajk és Vida Igor tavasztól már nem Florin Nenad csapatában folytatja pályafutását. Busa Vajk tavasztól már a Borota keretét fogja erősíteni, Strobán Dániel és Vida Igor pedig Kiskunhalasra teszi át a székhelyét.