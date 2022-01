Kiegyenlített küzdelem folyt a parketten, Kiss Dávid büntetője, majd gyönyörűen visszatett labdája után viszont 25-22 állt már a táblán. Smith és Dramicanin is csont nélkül süllyesztett el egy-egy hárompontost, előbbi több sikertelen támadás után zsákolt is egyet, s így 28-27-re változott az eredmény. Karahodzsics kiszorított szögből vállalta el a támadóidő lejárta előtt, és jól tette mindezt, utána pedig jól is védekeztek, a túloldalon pedig Dramicanin a tőle megszokott higgadtsággal értékesített egy kinti dobást (33-27). Időt kért az Alba Fehérvár, és ezt követően feljavult a játékuk (33-32).

Hullámzó, sok hibával tarkított percek következtek,

Szabó hármasával egalizált végül az Alba, 35-35-nél Forray Gábor kérte ki idejét. Jaramaz triplával jelentkezett, Karahodzsics a büntetővonalról csatlakozott, 40-35. Negyvenhét másodperccel a félidő előtt Matthias Zollner ismét taktikai értekezletre hívta játékosait, és Takács be is talált utána rögtön, 40-38. A negyedet Wittmann büntetői zárták, mindkettő tökéletes volt, így 42-38-cal mehettek pihenőre az együttesek.