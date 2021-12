A hétfői, hazai pályán, a Nyírgyulaj csapatától elszenvedett vereség után visszacsúsztak a kék oroszlánok a tabella 5. helyére, így a kiélezett bajnokságnak köszönhetően a szombat esti találkozó is kulcsfontosságú lesz az Újpest ellen, hiszen a lila-fehérek a táblázaton csak két egységre vannak Koós Károly tanítványai mögött .

– A hétfői, fájó vereség után kellett néhány nap, hogy kitisztítsuk a fejünket – mondta Koós Károly vezetőedző. – De most már csak előre szabad tekintenünk, és a hátralévő meccsekből kell a lehető legtöbb pontot kihoznunk. Szombaton az első lépéseket az Újpest ellen tehetjük meg. Kulcsfontosságú lesz, hogy jó védekezés és kapusteljesítmény párosuljon egymással. A játékunkban mindig benne van a gól, de a támadások során is nagyobb koncentráció kell a befejezéseknél. Hiszek abban, hogy akik pályára lépnek, azok átérzik a mérkőzés súlyát és a maximumot fogják nyújtani. Szeretnénk méltóképpen búcsúzni a 2021-es évtől, és ennek érdekében mindent el is követünk Új­pesten.