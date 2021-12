Hamar előnyt szerzett a hazai alakulat, és bár a KTE jól tartotta magát, sok ziccert – és egy hétméterest is – kihagyott, így a NEKA egy-két góllal maga mögött tudta tartani ellenfelét. A 15. percben a különbség négy gólra hízott (9–5), Bencze József gyorsan magához is kérte tanítványait. Noha Palasics Kristóf kiválóan őrizte a NEKA kapuját, elsősorban a vendégek technikai hibáiból adódott, hogy nem tudott közelebb lépni a Kecskemét, a 23. percben már öt gól volt a két csapat között (13–8). Hat perccel a játékrész vége előtt Bencze mester újra időt kért, hátha kozmetikázni tud a csapat az eredményen. Vetési Bence előbb gólt lőtt, majd nagyszerű passzokkal hozta helyzetbe Enomotót, aki kétszer is hibátlanul fejezte be a támadást, így végül négygólos NEKA-előnnyel vonultak szünetre a csapatok (15-11).