Jól kezdődött kecskeméti szempontból a meccs, már fél perc után megszerezte a vezetést a ScoreGoal Kecskemét Futsal Hadnagy István révén, 0-1. Ezt követően is akadtak helyzeteik, amiből akár növelhették volna is az előnyüket a kék oroszlánok, ám nem sáfárkodtak megfelelően a lehetőségekkel. Az Újpest is éledezett, Rigónak és a védelemnek kellett többször nagyot mentenie. A játékrész hajrájára viszont az Újpest átvette az irányítást, és ez gólokban is megmutatkozott. Először Szeghy, majd Sustyák talált be egy perc leforgása alatt, megfordítva az eredményt, 2–1.