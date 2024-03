A közönség láthatja annak a festménysorozatnak egy részét, illetve az előkészületi anyagait, amelyek Utolsó mítoszok néven a hazai roma társadalom értékrendszeréből, történeteiből, merítkezik.

Készülnek a Roma mítoszok festményei a kiskőrösi alkotóházban. Kunhegyesi Ferenc az egyik kép előtt

Fotó: Barta Zsolt

A megnyitón résztvevők a festményekhez kapcsolódó tanulmányokat, illetve négy nagyobb képet láthatnak a témához érintő sorozatból. Összesen hatvan képet tekinthetnek meg az érdeklődők. A grafikák és a festmények három év termékei. A művész elmondta, önmagát nem nevezné grafikusnak, az ugyanis egy külön hivatás, művészeti ág. Ugyanakkor a festészet művelőinek magas szinten kell ismerniük a grafikai módszereket, ha egy alkotásba fognak.

Kunhegyesi Ferenc két éve Budapesten, a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria művészeti vezetője. A mester tanítványa volt Kunhegyesi Ferenc, aki ahogy fogalmazott, a fenntartó elvárása az, hogy abban a szellemiségben óvják, mutassák be Szentandrássy István roma festőművész hagyatékát, ahogy alkotott. A munkájának része az ehhez kötődő társművészeti programok rendszerének kialakítása, megszervezése is.

A kiskőrösi alkotó előadásokat is tart, így például a Matthias Corvinus Akadémia hallgatói számára is tartott ismertetőt múlt szombaton, mintegy hatvan személynek Budapesten. Mint fogalmazott, a művész alkotói moráljáról, a reflexióiról, és arról is szó volt, hogyan is tart egy alkotó tükröt az adott világ elé a korabeli viszonyokról. A galériában Kunhegyesi Ferenc szervezi a kiállításokat, ahol hathetente cserélődnek a tárlatok. Eddig főleg romák alkotásait állították ki, de ettől az évtől nemcsak roma, hanem a többségi társadalomhoz tartozók is megjelennek, így Szurcsik József, Gaál József, Ulrich Gábor munkáit is betervezte a kiállítások sorába.

A galéria nemcsak a romáké, hanem a magyaroké − is fogalmazott Kunhegyesi Ferenc. Majd rátérve a 7-én, 17.30-kor megnyíló kiállításra elmondta: Domonyi László polgármester, Daróczi János, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója és Háló Gyula költő mondanak köszöntőt. A Szilveszter Társulatból Sinkó Natália, Szappanos Tamás, és Suba Sándor szavalja el Kunhegyesi Ferenc verseit.