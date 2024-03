A tárlat anyagában megtalálhatók Nyiredy Judit textilművész munkái is.

– Amikor felmerült ennek a kiállításnak az ötlete, keresni kezdtem olyan kézműveseket, akik nem csak tojásfestő foglalkozást tartanának, hanem bemutatnák esetleg a már kész alkotásaikat. Így jutottam el a dunavecsei Kosbor Kézműves Műhelyhez, melynek egyik tagja Nyiredy Judit. Az alkotó nyugdíjasként még mindig aktív, több budapesti művelődési központban tart foltvarró foglalkozást, tanít, és már nem először jár Dunavecsén. Az általa korábban festett tojásokból hozott el néhányat. Ezek mellé még kölcsön adott kézzel rajzolt mintákat is – mondta el hírportáluk érdeklődésére az intézmény közművelődési szakembere. Braun Beatrix jövőre is szeretne ehhez hasonló programokat szervezni az intézmény falai közé, ami akkor már kézműves foglalkozással is kiegészül.