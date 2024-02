Hagyományőrzés 1 órája

A népzenét és a néptáncot vitték közelebb a bajai főiskolásokhoz – galériával, videóval

A bajai Eötvös József Főiskolán mutatkozott be a Duna Népzene-Néptánc Tanoda szerda délután. A Miskolczy Szakkollégium elsősorban azzal a céllal rendezte az eseményt, hogy a főiskolai hallgatók is megismerkedjenek azokkal a lehetőségekkel, amit a tanoda a felnőttek számára is kínál, népzenében és néptáncban.

Márton Anna Márton Anna

Az eseményen citerán is játszottak Fotó: Márton Anna

A Miskolczy Szakkollégium vezetője, Ladányi Éva elmondta, hogy a hallgatók rengeteg olyan ismeretet sajátíthatnak el ezzel a fajta tudással, ami a későbbi pedagógusi munkájukban is fontos lesz számukra. − Azokra a hallgatókra is gondoltunk, akik korábban másik városban gyakorolták a népi táncot, vagy népzenét. Azoknak is szólt a bemutató, akik esetleg csak felnőtt korban szeretnének ilyen fajta közösséghez tartozni − mondta a baon.hu-nak Ladányi Éva. A rendezvényen bemutatták a Duna Népművészeti Alapítványt, elhangzott, hogy első és legfontosabb missziója a Duna Népzene-Néptánc Tanoda művészeti programjának és oktatásának finanszírozása, emellett a mindennapos testnevelési órák keretein belül részt vesznek a közoktatási intézményekben. Céljuk, elérni minél több gyermekhez, minél hitelesebben eljuttatni a rendszeres néptáncoktatást.

A bajai főiskolán mutatkozott be a Duna Népzene-Néptánc Tanoda Fotók: Márton Anna

A Duna Népzene-Néptánc Tanoda 2019 szeptemberében alakult, a népzenét és a néptáncot életformaként szeretnék tanítani. A tanoda vezetői Fajd Flóra és Ölveczky Tamás. Ölveczky Tamás klasszikus zenei és népzene-pedagógusi végzettséggel rendelkezik, népi fúvós hangszereken, klarinéton, szaxofonon és tárogatón is játszik, valamint a tánccsoportok fellépéseit kísérő Juhász zenekar tagja immár 22 éve. Fajd Flóra konduktorként végzett. A tanodának jelenleg több mint 500 tanítványa van, akik közül a legfiatalabb 3, a legidősebb 78 éves, 14 oktató és tanár dolgozik az intézményben, akik közül mindenki gyakorló zenész, táncos, vagy énekes. Ebben a közösségben minden érdeklődő megismerkedhet az autentikus hangszeres és énekes népzenével, kisgyermekkortól felnőtt korig bárki tanulhat népi táncot. A bemutató során a kicsiktől a felnőttekig többen prezentálták tudásukat. Ropták a táncot, szállt a népzene dallama, énekeltek, citeráztak, furulyáztak. A bemutatón a Juhász zenekar is hozzájárult a nagy számú érdeklődő vendég kiváló hangulatához. Shakespeare és a párizsi olimpia is szerepel a programok között Ladányi Éva elmondta: a Miskolczy Szakkollégium féléves programjában minden alkalommal van olyan rendezvény, amit a középiskolások számára is megnyitnak, főként irodalmi témában. Ilyen volt az előző félévben Kollár Árpád író vendégeskedése az Eötvös József Főiskolán. Ebben a félévben friss Shakespeare-szonettek fordításával foglalkoznak. Dr. Fazekas Sándor lesz a vendégük, aki dr. Bordás Sándor főiskolai docenssel beszélget, erről a tudósfordításról és arról, hogy a Shakespeare-szonetteket hogyan lehet a mostani közönség számára is élvezhetővé és olvashatóvá tenni. Valamint az olimpia évében a főiskola is készül az olimpiára, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó érkezik majd az intézménybe. Ezzel szeretnék motiválni a hallgatókat a sport iránti szeretetre és azokra a személyes tényezőkre, amik az élsporthoz is kellenek, ezzel szeretnének készülni a világeseményre. A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

