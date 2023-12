A színdarab rendezője Gellért Imréné Etelka, aki elmondta, hogy a jakabi színjátszók meghitt karácsonyi ajándékként kívánták átnyújtani az élményt a közönségnek. Kiemelte, hogy az egyedi feldolgozáshoz nagyban hozzájárult az, hogy teljesen új szövegkönyvet alkottak, a nagy történeten belül számos kisebb, önálló mesével, melynek vázát az eredeti mű alkotta, természetesen Csajkovszkij zenéjével. A szöveget, és a meséket Horváthné Gellért Emőke Anna írta. Gellértné Etelka arról is beszélt, hogy a Diótörő különlegessége volt, hogy főleg helyi szereplők adtál elő a darabot, akik széles életkori skálát fedtek le, a három évestől a felnőtt korosztályig.

A szereplők között volt Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere is, aki a színjátszó csoport tagja. A színmű műfaji sokszínűséget tárt a közönség elé, melyben az ének, a tánc és a próza is fontos szerepet kapott. A rendező azért döntött a tánc beemelése mellett, mert az nagyban fejlesztette a csoportot. Gellért Imréné Etelka hangsúlyozta, hogy a csoporttagok töretlen lelkesedéssel készültek a bemutatóra, együttműködve a fontos segítőkkel, noha számos akadályt le kellett győzniük a próbafolyamat során.

Csorbáné Sipos Mária, a csoport koordinátora elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából valósulhatott meg az előadás. A pályázati forrás segítségével tudtak igazán színes, gazdag színpadképet kialakítani, amihez hozzájárult az is, hogy a meglévő jelmezeik mellé sok új kosztümöt is készíthettek saját kezűleg, de a díszlet mellett különleges háttérvetítés teremtette meg a hamisítatlan Diótörő-miliőt. A pályázat keretében koreográfus is segítette munkájukat, a táncokat Frigyesi Tünde, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház rendezőasszisztense tanította meg a csoportnak. A megvalósításhoz hozzájárult a jakabszállási önkormányzat és a Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete.