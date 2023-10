Újdonság volt a Lego kiállítás, amely Mosonmagyaróvárról érkezett Félegyházára. A kiállított darabok között több nagyon ritka készletet is láthattak az érdeklődők. Különleges színfoltja volt az eseménynek Vincze Ferenc, kecskeméti festőművész repülős témájú kiállítása.

Katona Istvántól azt is meg tudtuk, hogy a Kiskunfélegyházi Makett Szakkör 1995-ben alakult, jelenleg tizenhárom aktív tagja van, akik rendszeresen találkoznak. Ilyenkor megbeszélik a szakmai újdonságokat, tapasztalatokat cserélnek. De eljárnak versenyekre is, ahol nagyon szép eredményeket érnek el. A szakkörnek négy mesterlevéllel rendelkező makettezője is van – mondta büszkén a szakkör vezetője, aki arról is beszámolt, hogy nem igazán van utánpótlás, a kiállításokat is azért szervezik, hogy kedvet csináljanak a fiataloknak ehhez a szép hobbihoz. Mindazonáltal ezek a kiállítások baráti találkozók is egyben, hiszen a makettezők összetartó közössége főként ilyen eseményeken tud találkozni.