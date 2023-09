A Csiribiri Kölyökklubot két pedagógus gyermekek iránt való szeretete hívta életre. Szűcs Magdaléna énektanár, karnagy, Rimóczi Renáta pedig gyógypedagógus. Ketten szeptembertől egy olyan közösséget koordinálnak majd szombatonként a Hunyadivárosi Közösségi Házban, ahol teret kaphatnak az énekelni és a kézműveskedni szerető gyermekek.

– A klub több szempontból is egyedi. Itt a kórustagok ugyanis nem csak énekelni tanulnak majd, de a fellépő ruhájukat és a díszleteket is saját maguk készítik majd el. Természetesen a szülők is bekapcsolódnak majd az előkészületekbe, ezért reméljük, hogy igazi családias hangulat jellemzi majd a találkozásainkat – mondta Magdaléna. Kiemelte, hogy a gyerekek zenei nevelésében Kodály Zoltán szavai segítik, miszerint a közös éneklésnek nagy nevelő ereje van. Hozzátette: tulajdonképpen egy mini társadalmat képez egy énekkar, ami iszonyatosan jó hatással van a gyerekekre és egyébként a felnőttekre is.

– A foglalkozásokra minden énekelni vágyó gyermeket szeretettel várnak, bárki jöhet, aki szeretne csatlakozni

– tette hozzá a karvezető. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a jelentkező szeressen énekelni, a többit pedig megtanulják közösen.

– Kodály Zoltán azt is mondta, hogy mindenki tud énekelni, sőt mindenkit meg lehet tanítani énekelni – én ebben hiszek – hangsúlyozta a karnagy, aki elmesélte, hogy volt már olyan tanítványa, aki úgy dörmögött, mint egy maci, és pár hónap alatt előjött belőle a gyönyörű énekhang. Mint mondta, a kölyökklubba jelentkezők először egy meghallgatáson vesznek részt, ahol a pedagógusok megismerik a képességeiket. Ezután jön a közös éneklés. Szerinte a kis kórusban egymást inspirálják gyerekek, ezért működik jól, és ezért olyan jó a hangulat is.

Jelenleg az énekkarban az óvodáskorúaktól egészen a 13 éves korosztályig vannak gyerekek. Már most tele vannak ötletekkel.