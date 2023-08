Az előadás előtt Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket és a város képviselőit, köztük Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét polgármesterét, Engert Jakabnét és prof. dr. Sztachó-Pekáry Istvánt, a város alpolgármestereit.

A nyitóbeszéd után Szemereyné Pataki Klaudia is köszöntötte a közönséget, és érdekes információkat osztott meg a díszterem felújításával kapcsolatban. Felhívta a figyelmet a csaknem 1200 kilogrammos csillára, ami a városháza egyik ékköve, de kiemelte a hatalmas fali freskókat is. Különösen Székely Bertalan vérszerződést ábrázoló festményét emelte ki, hiszen kecskeméti kötődésű alkotásról van szó. A festményen szereplő vezérek, ugyanis 18. századi lakosok arcképét viselik, az akkori kinézetnek megfelelően. A festmények, illetve a restaurálás kapcsán a polgármester megosztott egy érdekességet is.

A több évtizednyi port és az idő nyomát kíméletesen szerették volna letisztítani a freskókról, ezért a restaurátorok egy régi technikához folyamodtak és vizes kenyérrel tisztították meg a képeket. Elsőre talán szokatlan módszernek tűnhet, de az eredmény magáért beszélt.

Szemereyné Pataki Klaudia szavait a város híres szülöttje, Katona József gondolatai követték, és meghallgathattuk néhány művét a Kecskeméti Katona József Színház színészeinek előadásában, Danyi Judit és Hegedűs Zoltán elevenítették meg a költő szavait.

A különleges felvezetést követően a szót az esemény előadója, Székelyné Kőrösi Ilona, történész, etnográfus, heraldikus, népművelő vette át. Előadását néhány alapvető információval kezdte, elmesélte a Hírös Hét kezdetét, kialakulást, tehát egészen 1934-ig ugorhattunk vissza az időben. A kezdeményezés sikere évről évre bebizonyosodik, a számok eddig magukért beszélnek, hiszen közeleg az első ünnepi hét 90. évfordulója. A hagyományteremtő rendezvény alapgondolatát a kecskeméti iparosságnak köszönhetjük, de sok más foglalkozás és szervezet tagjai csatlakoztak, az átütő sikerhez pedig szükséges volt még néhány meghatározó kortárs személyiség nagyívű koncepciója, a „kecskemétiség” felvállalása és az előkészítésben résztvevő több száz szervező hónapokig tartó munkája.

„A Hírös Héten felvonul minden, ami magyar értéket az alföld nagy középpontja, Kecskemét, a gyümölcs és a gyermek városa, Európa gyümölcsöskertje, Magyarország legnagyobb exportvárosa kitermelt. Kecskemét nevét már Európa szerte ismerik.[...] De nemcsak a gazdasági vonatkozások kiemelése a fontos. A lelki és szellemi kultúrának is olyan csúcsteljesítményét kell adnunk, amely méltán hívja fel az ország figyelmét.” – így fogalmazták meg az előkészítés során a legfontosabb célkitűzéseket.