A történet főszereplője Váradi Dániel és felesége Váradiné Lódri Katalin, akik élete negyedszázada kötődik a néptánchoz, ami magánéletüket is meghatározza, hiszen már tizenhat éve alkotnak egy párt. Házasságuk gyümölcse, Zita lányuk is feltűnik a Kaláris fényében...! című kisfilmben, amely hamarosan egy filmfesztiválon is szerepel.

Gyöngyösi Tibor, a majsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium mozgóképkultúra és médiaismeret tanára beszélt mindezekről a filmbemutató kapcsán. Az alkotással beneveztek a Néprajzi Múzeum által meghirdetett Nemzetközi Népismereti Filmszemlére és a majsai fiatalok alkotását is vetíteni fogják a kalotaszegi Sztánán, az augusztus utolsó hétvégéjén sorra kerülő szemlén. A Néprajzi Múzeum idén márciusban vette át a filmszemle rendezési jogát a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítványtól, amely 2014-ben indította el a filmes megmérettetést. A filmszemlét ifj. Kós Károly (1919-1986) néprajztudós születési helyén tartják.

– Nagy öröm ez az alkotók számára, hiszen előzsűrizések után lehetett csak eljutni a filmszemlére. Büszkeség mindez számunkra, hiszen ez az első alkalom, hogy külföldön is bemutatkozhatnak középiskolánk médiás diákjai. A filmünket elsősorban a fiatal mayossásoknak ajánljuk, mert követendő lehet valamennyiük számára a házaspár példája – fogalmazott Gyöngyösi Tibor, akinek erős a kötődése a Mayossa Táncegyütteshez, aminek első elnöke, és alapító tagja volt feleségével, Gabriellával együtt 1995-ben.

A filmvetítést követően Patyi Zoltán, a majsai táncosok első szakmai oktatója idézte az együtt töltött, felejthetetlen éveket. A Mayossa patrónusa volt a kezdetektől Kiss Károly, a város első polgármestere is, aki sokat munkálkodott a majsai tánccsoport létrejöttéért. Mint a volt városvezető elmondta: idővel remek kapcsolatot alakított ki az erdélyi és vajdasági testvértelepülések, Gyergyószentmiklós és Topolya kiváló táncegyütteseivel. A Mayossa táncosainak munkássága azóta bekerült a megyei értéktárba és megkapták a Bács-Kiskun kultúrdíját is.