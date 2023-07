A tokiói divatbemutató során a kalocsai, a matyó és a sárközi hímzések, a bihariszűr-készítés, a halasi csipke, a kékfestők és a magyar mondavilág is bemutatkozott. – Fontosnak tartottuk, hogy a japán közönségnek megmutassuk az eredeti magyar értékeket, amelyek a mai öltözködési kultúránkhoz illeszkednek. Ez az esemény mérföldkő volt a halasi csipke életében, hiszen pont idén százhúsz éves – hangsúlyozta Hrivnák Tünde a Magyar Nemzetnek adott interjúban, aki arról is beszélt, hogy ebben az évben minél több helyen, országban szeretnék bemutatni az eredeti halasi csipkéket és azok készítését.

Japánban bemutatták a kalocsai motívumokat is, ezeket az eredeti kézi hímzéseket és csipkéket a Halasi Csipke Alapítvány és a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület népművészei és hímző asszonyai készítik.

Tokióban tárt karokkal fogadták a magyar kulturális értékeket, hiszen a japánok életének is nagyon fontos része a tradíció és a kultúra. A rendezvényen japán modellek léptek a kifutóra kalocsai és matyó népviseletbe öltözve, így érzékeltetve a japán közönségnek a modern ruhák és az autentikus népviseletek közti kapcsolatot – számolt be a lap.

Hrivnák Tünde, a By Me megálmodója és divattervezője szerint fontos, hogy „más országban élő magyarok lássák az eredetit és a minőséget, kapcsolatot tudnak tartani a hazájukkal, és érzi, hogy van mire büszkének lenni és van miért hazajönni.” Ez mára már a By Me missziójává vált. Az év második felében Hrivnák Tünde újra bemutatja a kollekcióját Tokióban, majd Londonban, Törökországban végezetül pedig az Amerikai Egyesült Államokban a helyi Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központban láthatják az érdeklődők.

A halasi csipke nem először járt Japánban, 2004-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége, Mádl Dalma asszony ezüst tálcába foglalt halasi csipkét vitt ajándékba a japán császárnénak. Az államfő feleségének útjáról akkor dokumentumfilmet is forgatott a Halas Televízió. Néhány évvel később, 2009-ben ünnepelték a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének száznegyvenedik, újrafelvételének pedig ötvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból magyarországi látogatása során Kiskunhalast és Kecskemétet is felkereste a japán császár második fia, Akishino herceg és feleség,e Kiko hercegnő.

Kiskunhalasra a Halasi Csipke miatt esett a választás, hiszen korábban a japán hercegi család halasi csipkét kapott ajándékba és a csipkevarrók személyesen is jártak a felkelő nap országában, ahol találkoztak a hercegi család tagjaival. A japán trónörökös házaspár nemcsak a vitrineken keresztül, hanem közvetlen közelről is megismerkedhettek a halasi csipke készítésével, sőt ki is próbálhatták a hagyományos csipkevarrást. Ezt megelőzően a Magyarországon szolgáló japán diplomaták és üzletemberek feleségei is ellátogattak Kiskunhalasra, hogy megcsodálják a halasi csipkét.