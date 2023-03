A halasi csipke Hazánk első számú varrott csipkéje 2010 óta a magyar Szellemi Kulturális Örökség része, 2014 óta pedig a hungarikumok sorába tartozik. A 20. század fordulóján, a háziipari mozgalom mentén született csipke sikertörténete még napjainkban is töretlen. Magyarország kiemelt protokollajándéka, amely divatkiegészítőként, elegáns ruhakreációk díszítőelemeként is megjelenik.

A légies finomságú cérnaműveket felvonultató tárlat betekintést enged az akár több ezer órás munkafolyamatokba, valamint ismerteti az alkotáskor használt utánozhatatlanul egyedi öltésvariációkat. A kiállítás megnyitójának résztvevői szemtanúi lehettek a csipke születésének, Farkas Éva halasi csipkevarró lépésről lépésre szemléltettette a cérna átalakulását.

Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy egy éve készültek a halasi csipke kiállításra, amely a király teremben kapott helyet.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a halasi csipke története és Magyarország történelme szorosan kötődik egymáshoz, a város mindenkori vezetése kiemelten fontosnak tartotta a halasi csipke tradíciójának ápolását, valamint fontosnak nevezte a kulturális örökségként való elismerését is. Kiemelte, hogy a halasi csipke története a halasi közoktatásnak is része, a diákok a középiskolákban tanulnak a város legfőbb értékéről.

Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnöke a kiállítás megnyitóján a halasi csipkéről tartott történeti áttekintésében kiemelte, hogy Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kapott ajándékba halasi csipkét, amelyet a vatikáni múzeumban őriznek. Emellett a világ több uralkodóháznak tagjai, valamint államelnökök feleségei is kaptak a diplomáciai protokoll listán lévő halasi csipkéből.

A kiállítás megnyitóján Hrivnák Tünde divattervező Érték és szépség című, By Me Miracle divatbemutatóján több mint harminc halasi csipkével díszített ruhakollekcióját mutatták be a felvonuló modellek. A legtöbb motívum a pávát mintázta, valamint a keresztény vallást szimbolizálta.

A tárlat június 30-ig látogatható Budapesten, a Vajdahunyadvárban.