Szőke Lászlóné Csomor Eszter és Paulik Ágnes Márta közös tárlata csütörtökön nyílt meg Kecskeméten, a Spaletta Étteremben a Kecskeméti Szalon sorozat keretében.

Az alkotókat Agárdi Gabi festőművész mutatta be a közönségnek, aki egyébként Gróf Zoltánnal 2019-ben indította el a Kecskeméti Művészeti Szakkört, melynek „tanítványai” a most kiállító művészek is.

Büszke vagyok arra, hogy számos szakmai feladatra is nyitottak – fogalmazott a kiállító alkotókról beszélve Agárdi Gabi. Hozzátette: rendkívül fiatalos és impulzív képeket láthatnak ma itt a jelenlévők.

Szőke Lászlóné Csomor Eszternek már volt csoportos és önálló kiállítása is, Paulik Ágnes Márta viszont most mutatja be először a festményeit a közönségnek itt Kecskeméten. Mindkét alkotó csupán néhány éve kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel, ma már nyugdíjas napjaikat szépíti meg a festészet. Szőke Lászlóné Csomor Eszter az unokáinak segített rajzolni, amikor fény derült arra, hogy tehetséges ebben. Paulik Ágnes már gyermekkorában érezte a késztetést az alkotásra, de az élete másképp alakult, így pár éve fontolta meg jobban és tett is érte, hogy a festészet a mindennapjai részévé váljon.