Az eseménynek a mintegy 250 fő befogadására alkalmas Kalocsai Színház adott helyet. Szükség is volt a korábbi helyszíneknél nagyobb teremre, mert a barátokon, ismerősökön, pártolókon kívül mások is kíváncsiak voltak a város népművészeti és kulturális életében 43 éve meghatározó szerepet betöltő, egyesületi formában működő táncegyüttes múltjára és jelenére.

Az együttes tagjait és a közönséget Csikós Mariann, a városi könyvtár vezetője köszöntötte, majd a Mezei Virágok Népdalkör mások mellett, népies kétértelműséggel átszőtt dallal mosolyogtatta meg a közönséget.

Az egyesület, illetve a tánccsoport bemutatására Kákonyi István vállalkozott, aki a képekkel gazdagon illusztrált prezentációja elején a Piros Rózsa Táncegyüttes Egyesület elnöksége és a tánccsoport tagjai nevében köszöntötte a közönséget.

– A Piros Rózsa Táncegyüttes 1980-ban alakult a Kalocsai Háziipari Szövetkezet együtteseként a szövetkezet táncolni, dalolni szerető dolgozóiból.

Már a megalakulás évében Tóth Feri bácsi párnatáncával Jugoszláviában vendégszerepelt együttesünk. A tánccsoport vezetője Bolvári Lajosné Marika volt, akit Szalontai Istvánné Juci néni követett. A csoport ebben az időben csak női tagokból állt és lakodalmi szokásokat mutatott be. 1983-ban Mezőkövesden hagyományőrző ezüstminősítést szereztünk és műsorunkat a zsűri nívódíjjal jutalmazta. Tóth Ferenc koreográfiáival sikert sikerre halmozott együttesünk, amit hazai és külföldi meghívások sora követett. A szövetkezet együtteseként nívódíjjal és háromszoros hagyományőrző arany minősítéssel díjazta szorgalmas, kitartó munkánkat a szakma. 1986-tól kezdődően tánccsoportunkban már férfiak is szerepeltek – idézte fel az alakulás óta eltelt hat év történéseit Kákonyi István, az egyesület alelnöke, aki áttért a rendszerváltozás követő évekre is.