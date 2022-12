„Balról írj...” címmel jelent meg Papp Róbert költő-zenész-tanár legújabb gyermekverses kötete, ami zsinórban a tizedik könyv, valamivel több mint tíz év leforgása alatt. Ezúttal akkora gyűjtemény jött össze egy esztendő leforgása alatt, hogy a kiadványt néhány hónap múlva követi egy másik is, lévén ketté kellett bontani a közel félezer költeményt.

– Az új kötet ötlete akkor jött, amikor nemrég új osztályt kaptam, és elég elevenek voltak, szóval ki kellett találnom valamit arra, hogy csendre intsem őket. Azt mondtam, hogy az a gyerek, aki a legjobban viselkedik, a kicsengetés előtt kérhet tőlem egy verset, amit a legközelebbi rajzórára elhozok, dedikálva átadok és fel is olvasom az osztály előtt – mesélte Papp Róbert. – Bevált a módszer, sikerült rendet tennem az osztályban, mert mindenki elcsendesedett, hogy megkaphassa a saját versét.

Ebben az időben kezdtem el gondolkodni azon, hogy a jubileumi kiadvány mitől lehet különlegesebb, mint az eddigiek.

Így ért össze a dolog: csak olyan versek szerepelnek benne, amit valaki kívánságára írtam, tehát lényegében az olvasók szerkesztették a kötetet, meg persze Komáromi János költő barátom, aki az első kilenc köteten is dolgozott – mondta.

A közösségi oldalon is lehetett verset kérni

A költő a tanulóinál bevált jutalmazás hatására úgy döntött, hogy a közösségi médiában is közzétesz egy felhívást, mintegy ihletet kérve a követőitől. Arra kérte őket, hogy jelentkezzenek nála személyre szóló gyermekversekért: dobjanak be egy szót, vagy témát, amiről minden nap közzétesz egy-egy rövid-hosszabb költeményt. A kezdeményezés nagy siker lett: nem csak a kalocsai régióból, hanem hazánk különböző tájairól, sőt, külföldről is érkeztek ötletek. Az ilyen módon összegyűlt 440 darab költeményhez három illusztrátor (Farkas Gréta Fruzsina, Kissné Szűcs Anita, Zsadon Gábor) készített rajzokat, amelyekből végül 80 darab született.

Mivel egy ekkora gyűjtemény egyszerre kiadva nagyon drága könyvet eredményezett volna, inkább ketté bontotta a tartalmat, és az ünnepekre egy 210-220 verset, illetve 30-40 illusztrációt tartalmazó kötetet jelentetett meg, amit január-februárban egy második könyv is követni fog, benne a megmaradt versekkel.

– Azért, hogy senkit ne érjen meglepetés, úgy döntöttem, hogy felteszem a Facebook-ra mindazok nevét, akiknek a versei most jelennek meg - mutatott rá, jelezve, hogy így minden érintett tudni fogja, melyik kiadványban szerepel a neki írt, személyre szabott költemény. – A borítót ezúttal is Farkas Gréta Fruzsina és Miskolczi József készítette, míg a terjesztésben újra a Balaton Könyvesbolt, illetve Fekete Rózsa tanárnő segít, a Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskolában – sorolta a neveket köszönetképpen.

Az állatos témák voltak a legnépszerűbbek

A szerző megjegyezte: a gyerekek, illetve szüleik, nagyszüleik által kért versek leggyakrabban felmerülő témái – nem túl meglepő módon – az állatok, kiemelten pedig a kutyák-macskák vagy a lovak, de kértek sünökről, jegesmedvékről, denevérekről szóló költeményeket is. Ugyancsak népszerűnek bizonyultak egyes hobbik, a pecázástól a kerékpározáson át az autóversenyzésig. A komolyabb hangvételű témák inkább azoktól a felnőttektől származtak, akik a kötetben szereplő versek körülbelül egyharmadát kérték, persze a gyerekeiknek. Ők azt szerették volna, ha a költeményekben például a hazaszeretetről és a honvágyról is hallanak a kicsik.