A Petőfi Emlékév keretében újabb előadást hallhattak az irodalom- és történelem iránt érdeklődők a Katona József Emlékházban, melyet a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesülettel közösen tartottak meg. A rendezvényen részt vett dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő és dr. Sztachó-Pekáry István önkormányzati képviselő.

Székelyné Kőrösi Ilona történész, a honismereti egyesület elnöke Petőfi Sándor, Schifferdecker Dániel és a Gömöry család címmel tartotta meg előadását.

A kis Petőfi (Petrovics) Sándort 1828. május 10-én íratták be a kecskeméti Evangélikus iskolába. Három évet tanult a hírös városban. Akkoriban ennyi ideig tartott az elemi iskola. A Kecskeméten töltött éveit, iskolai mindennapjait egy értékes hagyatéknak köszönhetően ma már jobban ismerhetünk.

A kis Petőfi egy osztályba járt Gömöry Jánossal, akinek édesapja egy híres vasárudát működtetett, emellett az evangélikus egyház kurátora volt. Gömöry János kétszer házasodott, első felesége Hajósi Terézia Petőfi Sándor tanítójának, Hajósi-Schifferdecker Dániel lánya volt. A tanító megőrizte a régi osztálynaplókat, iskolai könyveket, feljegyzéseket, melyekben a kis Petőfi is szerepel. Gömöry János felesége halála után újraházasodott, második házasságából született fia, ifj. Gömöry János megőrizte e hagyatékot, melynek a kecskeméti vonatkozású része a helyi levéltárhoz került. Ennek feldolgozása jelenleg is tart, többek között Székelyné Kőrösi Ilona is dolgozik rajta.

Az érdeklődők Petőfi Sándorról és tanítójáról, Schifferdecker Dánielről hallhattak érdekességeket. Fotó: Sebestyén Hajnalka

A történész elmondta: a tanítói hagyatékból sok mindent megtudhatunk a kis Petőfiről, és magáról Schifferdecker Dánielről, és az akkori oktatásról. A tanító művelt, olvasott ember volt, 1817-1831-ig tanított a kecskeméti evangélikus iskolában, azt követően üzletekkel foglalkozott. Könyvtárában 69 könyv szerepelt, mely lefedte az akkori tanításhoz, műveltséghez szükséges köteteket. Ma nem tűnik nagy számnak a 69, de akkor ez komoly gyűjteménynek számított. Helyet kapott benne például lexikon, pedagógiai kötet, prédikációs könyv, énekes könyv, temetési és lakodalmi verses kötet, természettudományi könyv. A hagyatékban korabeli játékokat, rejtvényeket is megőriztek.

Székelyné arra is rámutatott, hogy ezen hagyaték segít abban, hogy Petőfi életébe jobban belelássunk.

Megismerjük rokonait, például Hrúz Mihályt, akinél lakott iskolás évei alatt, magát az iskolát, ahová járt, mekkora tandíjat fizetett a családja, kik voltak az osztálytársai és a tantárgyakat, amit tanult. Érdekesség: Hajagos Illés, a későbbi polgármester is osztálytársa volt. A kis Petőfi tanult németül, latinul, bár nem szerette, de jó volt benne, később franciával bővült a nyelvtudása. Kevesen tudják róla, de műfordító is volt. Az iskolába fiúk és lányok együtt jártak, az evangélikus diákok a zsidó és görög-keleti vallásúakkal együtt tanultak.

A tanítói hagyaték kordokumentumai körüljárják a mezőváros Kecskemét mindennapjait, így megtudhatjuk belőle, milyen épületeket látott akkoriban a kis Petőfi, milyen ruhákban jártak, milyen katonák járták a várost. Ezen élményei a verseiből is visszaköszönnek.

Az előadás után a résztvevők megtekintették az emlékházban látható Petőfi-kultusz egy magángyűjtemény tükrében című kiállítást, mely Fülöpszállási Székely Gábor magángyűjteményének egy szelete.