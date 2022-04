Az egyesület fiatal művészeti vezetője, Szántóné Lehoczki Luca nemrégiben vette át a szakmai irányítást Véginé Vajda Judittól, aki a kezdetektől fogva, húsz éven át vezette a solti mazsoretteket. Luca elmondta, hogy négyéves kora óta jár táncolni az együttesbe és annyira megszerette ezt a mozgásformát, annyira az élete része lett, hogy az évek alatt tanítványból a solti mazsorettek művészeti vezetőjévé képezte magát.

– Az egyesület 2001-ben alakult meg – idézte fel a kezdeteket Szántóné Lehoczki Luca. A mazsorett akkor újdonságnak számított Solton, és rövid idő alatt nagyon népszerű lett. Sokan jelentkeztek, így több csoport is létrejött, először heti egy, majd két alkalommal is voltak próbák.

Az önkormányzat a kezdetektől támogatta az egyesület működését, de meghatározó volt az önfinanszírozás is.

A felszerelések, a ruhák, a kiegészítők, az utazási és egyéb költségek már akkor is komoly összegek voltak. – Az első emlékezetes külföldi fellépésen 2003-ban, Olaszországban voltunk. Majd megfordultunk Tunéziában, Görögországban, Törökországban, Franciaország­ban, Montenegróban, Erdélyben és Csehországban is. Belföldön számos városban színesítettük táncunkkal a programokat. Többször voltunk mazsorett-táborban a Szelidi-tónál, Balatonalmádiban és Balatonfenyvesen is – sorolta a jelentősebb állomásokat a művészeti vezető.