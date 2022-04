Az aranykoszorús nótaénekes, Kovács János 2008-ban alapította meg a Kecskeméti Nótások Baráti Körét, melynek népszerűsége töretlen. A tagok között vannak arany- és ezüstkoszorús énekesek egyaránt, több megyebeli települést képviselve. Kovács János vallja: a nótákat mindenkinek írták, így minden nóta­szerető ember büszkén és kedvére énekelheti.

A baráti kör tagjainak csak egy része énekel, de a nóta szeretete mindenkinél nagyon erős. Aki nem énekel, az háttérben támogatja a csapatot, például szervezőmunkával vagy lelkesedésével, nótaszeretetével. A baráti kör célja a kezdetektől, hogy a magyar nóta hagyományát ápolják, megőrizzék az utókornak, ugyanakkor szórakoztassák a nótakedvelő közönséget. A magyar nóta nemzeti kincs, 2014 óta hungarikum, ha élő cigányzene kíséri. Így a baráti kör minden rendezvényén a magyar nótákat élő cigány­zene kíséri.

A nehéz 2020-as év után tavaly már 13 fellépésük volt, egy versenyen is képviselték a várost, ahol a legfiatalabb tehetségük, a 20 éves Sümegi Bálint a 3. helyen végzett. Ez az esztendő jól indult számukra. A kör több tagja már két városban is fellépett. Kovács János Gyálon és Szegeden, míg a többiek Szegeden képviselték a Kecskeméti Nótásokat. Sümegi Bálint meghívást kapott egy szegedi étterembe is, ahol május 7-én nótákat énekel.

A Nótások baráti köre együtt legközelebb április 30-án, szombaton, 15 órakor Kecskeméten, a Piarista Gimnázium dísztermében az anyák napi nótaműsorban lép fel. Sztárvendégeik: dr. Fehér Eszter és Pelsőczi Gergő. A nótakörből színpadra lép Kovács János, Sümegi Bálint, Suba Sári, Mészáros Tóth Piroska, Turú Gyula, S. Nagy Marika. A műsorban Nyári László és cigányzenekara játszik. A műsor háziasszonya ezúttal is a nótaszerető Ország Ilona, Kovács János párja lesz.

Május 14-én, szombaton két alkalommal is találkozhat a közönség a baráti körrel. A Hírös Agóra előtt 10 órától tartják meg a Térségi Nagy Székely Verbuválást, melynek fókuszában a székely nóták állnak majd.

Kovács János elmondta: jó kapcsolatot ápolnak Erdélyben élő, valamint hazánkban élő erdélyi nótaénekesekkel. Ezúttal Szigetszentmiklósról és Erdélyből fogadják barátaikat, akik több olyan magyar nótát is előadnak, melyek nálunk már feledésbe merültek. A rendezvénnyel szeretnék tovább erősíteni a székely–magyar kultúrát és barátságot.

A közönség a székely nóták mellett láthat székely néptáncosokat is, székely népviseletben. A műsorban fellép vendégként Szilágyi Sándor, Regián Melinda, Dobos Zsolt, akik székelyföldről érkeznek, valamint Vígh Levente és Balázs Anikó is, akik Erdélyből származnak, de ma már hazánkban élnek. Rajtuk kívül itt lesznek még a Szépszivárvány Táncegyüttes énekesei, zenekara és táncosai. Szintén ezen a napon, 15 órakor a Bajor Étterembe várják az érdeklődőket.

A Magyar Nóta és Népzenei Fesztiválon szintén színpadra lépnek a délelőtti nótaénekesek közül többen, kiegészülve Nyíri Szabó Sándorral, a Kecskeméti Nótások Baráti Körével, illetve Nyári László cigányzenekarával. Ezenkívül a Ballószögi Kincsecskék néptáncegyüttes és a Vadhajtás citerazenekar is fellép a délután folyamán. A műsor után a tánchoz a zenét Kozma Tamás szolgáltatja. Kovács János hozzátette: a magyar nóta elsősorban az idősebbek körében hódít, de a fiatalabb generációból is akadnak néhányan, akik nyitottak rá. Nagy örömükre, a kör egyik tagja, a 20 éves Sümegi Bálint nagyon jól érzi magát közöttük és remekül énekel. Nagyszülei nyomdokain halad, akik szintén nagyon szeretnek nótázni. Bálint példája is mutatja, a nótákat a fiatal generáció is szeretheti.