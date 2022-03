A kiállítás kapcsán beszélgettünk Balanyi Károllyal, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének elnökével, Ferenczy-díjas zománcművésszel.

– Azért esett a választásunk a Petőfi és a Hírös város mottóra, mert szerettünk volna kapcsolódni a Tavaszi Fesztivál fő irányvonalához, a Petőfi emlékévhez.

Mivel rövid idő, egy hónap állt a művészek rendelkezésére, ezért a próbáltunk nyitottabban állni a témához.

Belefért minden, ami Kecskemét, minden, ami Petőfi, vagy a legjobb, ahol a kettő találkozik. Ugyanakkor örömmel fogadtunk más témákat is. Az alkotók jelentős része azonban a Petőfi szellemében alkotott – jegyezte meg az elnök.

– Fontosnak tartom, hogy egy közösség képes legyen mindig megújulni ebben az individuális művészeti világban. Ez fontos ahhoz is, hogy egyben tartsunk egy közösséget. Ebben partnerünk a Hírös Agóra is, melynek új vezetőségével újra építjük a kapcsolatunkat. Közösek a törekvéseink. Arra ösztönöznek minket is, hogy minél innovatívabb rendezvényeket hozzunk létre, ezzel is felkeltve a kortárs képzőművészet iránt az érdeklődést – tette hozzá Balanyi Károly, akinek elnöki posztját újabb négy évre megerősítették.

Forrás: Bús Csaba

– A közelmúltban tartotta meg közösségünk a tisztújító közgyűlését. Újabb négy évre megbíztak az elnöki teendőkkel. Többet nem is szeretnék vállalni. Nyugodt szívvel vonulok majd vissza. Tudom, hogy jó kezekbe adhatom át a stafétát, a munka garantáltan folytatódhat. Ennek fontos pillére, hogy az elnökségbe két új, fiatal tagot választottunk be, Zsolczai Balázst és Németh Ábelt – mondta végül Balanyi Károly.

A március végéig látható tárlaton a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének 37 tagja 71 alkotást mutat be. A tervek szerint idén lesz még két önálló tárlatuk, egyik Nagy Otíliának, a másik a 10 éve elhunyt Jama emlékére, valamint Advent idején a hagyományos évvégi közös kiállításuk.