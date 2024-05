Az idén 26. alkalommal kiírt az Év Fagylaltja verseny során a versenyzők a nézők előtt készítették el a versenymunkáikat, így a járókelők betekintést nyerhettek a fagylaltkészítés kulisszái mögé. Az idei versenymunkák mellett a tavalyi év győztes fagyijait is meg lehetett kóstolni.

A 26.alkalommal megrendezett országos fagylaltversenynek ezúttal Kecskemét adott otthont. A zsűri kedvence idén a Tökmag sorbet pirosbogyós gyümölcsökkel ízű fagyi lett

Fotó: Orosz Fanni

Barackos fagyi Kecskemét tiszteletére

Az idei év különlegessége, hogy Kecskemét város tiszteletére új kategóriát vezettek be: sárgabarack fagylalt, amely a kecskeméti kajszibarackot és a kecskeméti barackpálinkát népszerűsíti. A versenyen összesen 90 fagyi nevezését fogadták, melyeket kiváló cukrászmesterekből álló szakmai zsűri, közönségzsűri és szakmai szervezetek zsűrije értékelt.

A HAcsalád - háromnapos gyereknapi fesztivál elindulásaként a jeges finomságok kerültek középpontba, de a kóstoláson túl érdekes fagylaltbemutatókon is részt vehetett a közönség. Többek között a Gelato Word Cup 2024 Fagylalt-világbajnokság bronzérmes magyar csapatának bemutatójának, a magas gyümölcstartalmú sorbetek és zöldségfagylaltok bemutatójának, valamint az Év Fagylaltja verseny tavalyi győztes munkájának, a sütőtökös mandulafagylalt dió variációkkal elkészítésének is szemtanúi lehettünk.

Ami az ízvilágot illeti, a versenyzőknek ezúttal is csak a kreativitásuk szabhatott határt: népszerűek voltak a különleges, egzotikus gyümölcsök, mint a mangó, a maracuja vagy a kókusz, de a barack számtalan árnyalatát is megmutatták. Az önmagukban is fantasztikus gyümölcsöket nem mindennapi fűszerezéssel bolondították meg, így találkozhattak az édes ízek például rozmaringgal, babérlevéllel, borókabogyóval, rózsaborssal, vagy éppen szecsuáni borssal. Az eredményhirdetésen a szakmai zsűri hangsúlyozta: az elmúlt évek versenymunkáit is figyelembe véve, az idei mezőny felfelé ívelő tendenciát mutatott.