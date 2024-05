Vasárnap délelőtt 10 órakor nyitott és egészen 19 óráig várta a gyerekeket a kézműves játszóház, amely az előző napi látogatószámot is felülmúlva vonzotta az anyukákkal, apukákkal, nagyszülőkkel érkező kicsiket. Némi „forgalomkiesés” azért volt, hiszen a Disney Lander csillagai című egyórás interaktív zenés-táncos show Ariellel, Hamupipőkével, Erik és Gaston herceggel a gyerekek körében a kihagyhatatlan kategóriába tartozott. Tizenegy órára a helyi és környékbeli kézművesek vásárára érkező termelők, iparosok is kipakolták a portékáikat, és az airsoft-lövészethez kiépített lőpályán is megkezdődött a fiúkat, lányokat egyaránt vonzó célbalövő verseny. Ekkortájt árulta tombolajegyeit a helyi Biser Tánccsoport, hogy a bevétel az egész évi működésüket segítse. A főnyeremény egy a mórahalmi Colosseum Hotelben eltölthető hétvége volt, így érthető, hogy a vásárlási kedv az adakozási szándékon túl is nagy volt.

Hajnalig tartó bállal zárult a Rác Pünkösd Dusnokon

Fotó: Zsiga Ferenc

A rusztikus natúr játszópark, a légvár és a kis láncos körhinta egészen este 7 óráig folyamatosan fogadta a Rác Pünkösd legkisebb látogatóit. Az üzemeltetők akkor jutottak egy kis pihenőhöz, amikor a nagyszínpadon 18 órakor elkezdődött a dusnoki néptánc- és énekcsoportok gálaműsora.

A szervezők a legkisebbek produkcióit sorolták előre, egyfelől, hogy ne izguljanak olyan sokat, másfelől hogy szívet-lelket gyönyörködtető látvánnyal induljon a műsor. Először a horvát hagyományokat, gyökereket őrző, Tamaskó Péterné Éva vezette Biser Tánccsoport legkisebbjei, a Biser Mali csoport tagjai mutatták be, hogy az elmúlt egy évben mit tanultak, majd a Biser Sredni, azaz középső, a tizenévesek korosztályába tartozók adták elő lendületes, jól koreografált műsorukat. A horvát táncblokkot a Biser felnőtt csoportjának a profizmus jegyeit felmutató produkciója zárta.

A horvát nemzetiségi hagyományőrzés jegyében összeállított műsorszámok része volt a Varga Szilvia vezetésével fellépő Dusanica Énekkar horvát nyelven, kristálytiszta hangon előadott népdalcsokra, amelynek egyes dalait a közönség soraiból is többen énekelték, dúdolták.