– Az új épület belső berendezési tárgyai is megújulnak a projekt során, így bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, konyhaeszközök beszerzése is megvalósul, ideértve a külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök, padok, kerékpártámaszok, valamint három elektromos kerékpár beszerzését is, amelyek segítik az otthoni ellátásban részesülő személyekhez a kijárást. A megkötött kivitelezési szerződés eredményeként keletkezett megtakarítást a szociális feladatellátás további fejlesztésére kívánjuk fordítani. Az új épületegyüttes terveink szerint 2025. év elején nyitja meg a kapuit. Az önkormányzat és a HSZK munkatársai különböző helyszíneken a beruházás ideje alatt is zökkenőmentesen, legjobb tudásuk szerint biztosítják a szolgáltatások zavartalan működését – tájékoztatta a baon.hu-t Kerekegyháza polgármestere.

A képen balról-jobbra: Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Kelemen Márk polgármester

Fotó: Marton Áron

A projektnyitó rendezvényen dr. Kelemen Márk kihangsúlyozta, hogy egy közösség akkor fejlődik, ha annak tagjai tudják és teszik is a dolgukat. Igaz ez az ott élő emberekre, vállalkozásokra és az önkormányzatra egyaránt. Kerekegyháza lakói évszázadok óta tudják és teszik a dolgukat, ennek köszönhető a település töretlen fejlődése.