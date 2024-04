Telt házas előadást tartott Piros Ildikó, az érdeklődők pedig még a könyvtár folyosóján is helyet foglaltak, ahonnan bár nem láthatták a Kecskemétről elszármazott színésznőt, hangja az egész teret megtöltötte. Piros Ildikó mindig is büszke volt szülővárosára, a város népszerűsítésének elismeréseként pedig megkapta az kitüntető Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára címet, így nem csoda, hogy önálló estjét is nosztalgikus gondolatokkal vezette fel.

Piros Ildikó tartott előadást Kecskeméten

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Az est folyamán a művésznő az európai irodalom klasszikusaiból válogatott műsorában összegző vallomást tett gazdag életpályájáról, melynek fontos része volt a kecskeméti indulás is. Részletesen mesélt a közönségnek munkásságáról, nagyszerű partnereitől, színházi- és filmszerepekről, és természetesen személyes tapasztalásait is megosztotta a szép számban összegyűlt társasággal.