Az ÁGOTA Közösség fontosnak tartja, hogy tehetséggondozó programjának segítségével felkarolja és támogassa azon gyermekeit, akik az élet bármely területén tehetségesek, legyen szó sportról, zenéről, vagy akár irodalomról. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok a számtalan pályázati lehetőségeken, és változatos tematikájú programokon keresztül társaiknak is megmutathatják tehetségüket. Ennek szellemében szervezett irodalmi vetélkedőt a magyar költészet napja alkalmából az ÁGOTA Közösség, ahol a fiataloknak össze kellett dolgozniuk azért, hogy ők szerezzék a legtöbb pontot. Az öt csapat olyan híres költők után választott nevet magának, mint Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc vagy Nemes Nagy Ágnes.

Irodalmi vetélkedőt rendezett az ÁGOTA Közösség ÁGOTA Falván

Fotó: Sándor Judit

Az ifjú irodalmárok egy online kvízben megtanulták, hogy mit jelent a vers, a rím vagy éppen a hasonlat fogalma, de arra is fény derült, hogy melyik híres költőnk született nem is olyan messze ÁGOTA Falvától. A gyermekek költeményeket és illusztrációkat párosítottak össze, elmerültek a verselemzés rejtelmeiben, saját műveket írtak ÁGOTA Falváról, és részt vettek egy „idézetvadászatban” is. A nap folyamán azt is kiderült, hogy mennyire tehetséges költő a mesterséges intelligencia.

– Az volt a célunk, hogy élménypedagógiai eszközök segítségével fiataljaink közelebb kerüljenek az irodalomhoz, a költészethez, és magához az olvasáshoz. Emellett – a tehetséggondozó program célkitűzéseihez alkalmazkodva – szélesíteni szerettük volna az irodalom iránt érdeklődő gyermekeink látókörét. Ezért például sok kortárs szerzőről is szó esett – mondta Boldog Zoltán, az ÁGOTA Közösség tehetséggondozó programjának vezetője.

Tóth Elvira Mezőkeresztesről érkezett. A lány elmondta, évek óta érdeklődik az irodalom iránt. Sok újat hallott az eseményen, ahol azt a félelmét is legyőzte, hogy felszólaljon társai előtt.