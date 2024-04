Az ikrek apukájukkal, Andrew-val minden héten új kalandra indulnak, mely alkalmaknak most már a közönség is részese lehet. Bátran lehet csatlakozni hozzájuk ezen az izgalmas angol nyelvfejlesztő foglalkozáson, ahol nemcsak új szavakat tanulhatnak meg a gyerekek és a szülők, hanem megismerkedhetnek a kreativitás, a zene és a kultúra csodálatos világával is. A program során Andrew és családja olyan kétnyelvű (angol/magyar) gyermekdalokat írnak, amelyekben a Tündérgitár varázsa körül forog minden. Egyedi stílusukat a 100 Folk Celsius, Kaláka és Grillus Vilmos hatása ihlette, de mivel Angliából jöttek, így minden dal egy valódi kulturális utazás lesz a résztvevőknek. A program 15:00-kor kezdődik.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció