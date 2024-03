Akik kicsit később ébredtek, azok sem maradtak élmény nélkül. A kamarateremben berendezett alkalmi kézműves műhely valamennyi asztalánál, egyébiránt a kalocsai hagyományőrző kézművesség nagyágyúi, Kriptáné Halász Zsuzsanna népi iparművész és a nemrégiben a Hagyományok Házában megrendezett országos tojásdíszítő pályázaton harmadik helyezést elért Farkas Sándorné Terike útmutatása szerint kísérleteztek, pingálták, festették a hímes tojásokat, amelyeket aztán haza is vihettek. A programon résztvevő óvodapedagógusok irányítása, útmutatása mellett nagyon sok gyermek az előrerajzolt lapokat színezte ki, vagy önálló alkotást készített.

Sok érdeklődőt vonzott a kalocsai húsvéti program

Fotó: Zsiga Ferenc

A tavaszi arcfestés és csillámtetoválás kétségtelenül nagyon sok gyermeket, közülük is inkább a kislányokat hozta lázba, de az igazán nagy érdeklődést ezúttal is Fanti bohóc lufi hajtogatása váltotta ki. Nem ritkán 30-40 gyerek a szüleivel, ezúttal végtelen türelemmel várta, hogy ő is kapjon a bohóc kézügyességének, kreativitásának köszönhetően mindig más és más lufi nyusziból, lufi kiskutyából, lufi lepkéből, vagy a kívánsága szerinti lufi mesefigurából. Egy-egy alkotás úgy egy perc alatt készült el teljes pompájában.