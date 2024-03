Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Forrás: Olvasói fotó

Tortasütés

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike egy 1992-es fotóval nosztalgiázna. Lakodalomra készültek. Egyik munkatársa kérte meg, hogy segítsen neki, mely kérésnek örömmel eleget is tett. Olvasónk (fehér köpenyben) elmesélte: csodálatos érzés volt számára ennyi tortát megsütni, tölteni és díszíteni. A másik két hölgy: Julika és Ica.

Forrás: Olvasói fotó

Ünnepség

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval idézne meg a múltat. Ez a több évtizedes régi felvétel egy március 21-ei, tanácsköztársasági ünnepségen készült. Az ágasi iskolai rendezvényen Batiz István játszott a helyi zenekarral.

Forrás: Olvasói fotó

Olasz fronton

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 106 évvel korábbra repítené a régi fotók kedvelőit. A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred hadkiegészítését az Alföldről és Kecskemét környékéről kapta a Nagy Háború alatt. A népfelkelőezred harcolt a háború valamennyi frontján. Évente több alkalommal feltöltötték. A fénykép 1918 februárjában készült valahol az olasz fronton, amely a III. zászlóalj 12. század egyik szakaszát örökítette meg.

Forrás: Olvasói fotó

Emlékmű

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb régi fotót osztana meg. Páhi központjában található I. világháborús emlékmű állítását egykoron még Olvasónk kezdeményezte önkormányzati képviselőként. Szerette volna, ha a hősöknek méltó emléket állítanak. Többek között nagypapája, Andrássy Ferenc Szerbiában esett el.

Forrás: Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy több mint 60 éves fotót mutatna be az ONI-s család életéből. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet egykori lakói, diákjai rendkívül összetartók, még akkor is, ha nem egy évfolyamon, nem egy évtizedben laktak ott. Olvasónk a hetvenes években kötődött az ONI-hoz, de sokakat ismer korábbról is. Ez a fotó 1961 körül Komonyi Dezső bácsit és a diákokat örökítette meg. Látható többek között a fotón Saskői Hajni, Kukler Mária, Király Zoltán és Visy Ferenc.

Forrás: Olvasói fotó

Születésnap

Bugacról Jaksa Mihályné családja nevében szeretné Édesanyját, Borbola Józsefnét köszönteni 80. születésnapja alkalmából. A fotó 60 évvel ezelőtt készült az Édesanyjáról, aki akkor még Jakabszálláson élt. Miután férjhez ment, akkor költözött Bugacra, ahol most is él. Gyermekei és családjaik ezzel a fotóval kívánnak neki sok boldogságot és jó egészséget.