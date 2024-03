A könyvtár legfontosabb célja 2023-ban a pandémia előtti évek forgalmához történő visszatérés. Ennek érdekében szereztük be új könyveinket és dokumentumainkat, valamint kommunikáltuk minden lehetséges platformon a könyvtár társadalmi hasznosságát. Mindez, a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár vezetőjének Szabados Anna összefoglalójában olvasható, amely a városatyák elé került.

Szabados Anna könyvtárigazgató tavaly a Magyar Kultúra Napja alkalmából mutatta be Kiskőrös tíz regényíróját

Fotó: Barta Zsolt

Tavaly 5 százalékkal nőtt a beiratkozott olvasók száma, a kölcsönzések száma könyvek illetve a folyóiratok tekintetében ez hét százalékos emelkedést jelentett. A látogatók számának növekedése viszont ennél nagyobb, kilenc százalékos volt az előző év adataihoz képest. A rendezvények száma 2023-ban 129 volt, amelyen mintegy 13 ezer 138 személy vett részt. Kiskőrös lakossága 14 ezer körül alakul. Egy könyvtár látogatottságát az új anyagok beszerzése erősíti.

Az összefoglalóból kiderül, hogy tavaly 1876 új dokumentum került állományba. Ez azonban a 22-es évhez mintegy 12 százalékos csökkenést mutat. Ennek az az oka, hogy a könyvtárak is jelentősen emelkedtek az inflációval párhuzamosan. Az év során mintegy 3532 dokumentumot selejteztek ki. A tavaly regisztrált olvasók száma 2337 fő volt, azaz minden hatodik helyi polgár tagja a kulturális intézménynek. Érdekes, hogy a 14 év alattiak száma 1054 volt, ez talán annak is köszönhető, hogy az iskolák erősen javasolják a beiratkozást. A középiskolások száma azonban csak 234. Az olvasók másik fele a 18 év feletti lakosokból kerül ki. Tavaly a beiratkozottak összesen 30263 kölcsönzést végeztek. Emellett számos kulturális rendezvénynek is helyt adott az intézmény – olvasható a könyvtár tavalyi tevékenységének az összefoglalójában.