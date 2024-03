– Ezen a tárlaton olyan alkotásokkal találkozhatnak, melyek munkatársaink érzéseit, gondolatvilágát, látásmódját, a mindennapok apró csodáit örökítik meg. Az alkotók által létrehozott világban mindenki találhat valami számára fontosat és értékeset – mondta Horváth Zsolt.

Dr. Máttyássy Adrienn, a Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az alkotó munkatársak szolidaritásukat és empátiájukat is kifejezték a közös alkotásban való részvételükkel. A főorvos arról is beszélt, hogy program folytatódik, szerveznek élményfestést, a tavalyihoz hasonlóan szeptember is tartanak 24 órás festést, amire várják az érdeklődőket, és számos egyéb rendezvényt terveznek.

Cseke Mária, a Hírös Főnixmadár Egyesület részéről elmondta, hogy egyesületüket 2019-ben alapították a betegséggel élők hozzátartozói és a gondozók. Mint fogalmazott, öröm volt számukra, hogy segíthették az Antistigma Programot.

Huszti-Varga Máté, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze két beteg kiváló versét adta elő.

