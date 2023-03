– A fejlett országokban minden nyolcadik ember él valamilyen mentális problémával, ami a stressz okozta szorongásos zavaroktól a súlyosabb kórképekig terjed. Akik mentális zavarral élnek együtt, nagyon sokszor érzik, hogy kiszolgáltatottak, hátrányos megkülönböztetés éri őket. A stigmatizáció és diszkrimináció miatt a szakemberek nem csak a betegség ellen tesznek, de a társadalom felé is információt közvetítenek a mentális betegségek természetéről – mondta Máttyássy Adrienn.

Ezért egyedülálló programsorozatot terveznek.

A Budapesti Pszichiátriai Klinikával karöltve működő Moravcsik Alapítvány hívta életre a Psych-Art 24 órás festőmaratont, amit szeptember utolsó hétvégéjén rendeznek meg, ehhez csatlakozik idén Kecskemét is. Ennek lesz egy megelőző programja, a kórház munkatársait hívják alkotásra, novemberben pedig egy gálával zárják a programsorozatot, ahol a színjátszócsoport is fellép.

A közös festésre bármely érdeklődőt szeretettel várnak, így a széles társadalom számára is láthatóvá teszik azt, amit a pszichiátriai betegséggel élők képviselnek és közösségi élményre hívják azokat, akik nem találkoztak pszichiátriai betegséggel élővel.

– Sajnos különböző félelmek övezik a pszichiátria betegséggel élő embereket, hiszen a társadalomban kevés az erről szóló tapasztalati tudás. Az emberek sokszor attól félnek, hogy egy beteg kiszámíthatatlanul veszélyessé válik, vagy éppen megbízhatatlan. A munkahelyen is bizalmatlanok velük szemben, legyen az egy depressziós, vagy éppen egy felépülőben lévő szenvedélybeteg. De sajnos az élet minden területén is megnyilvánul a megbélyegzés, még egy ügyintézés során is. Ezzel a programmal szeretnénk hozzájárulni, hogy a pszichiátriai betegséggel élők is megkaphassák az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges bánásmódot – mondta Máttyássy Adrienn.

Szerencsére vannak jó példák is. A Covid alatt adománygyűjtő estet szerveztek az elromlott kerámiaégető kemence pótlására, igen nagy érdeklődés mellett. Ennek köszönhetően összegyűlt a pénz a kemencére és tovább tudják folytatni az alkotást a kezelés alatt állók. Ami nagyon fontos, mert a főorvos szerint a kreatív tevékenység szárnyakat ad, fokozza a produktivitást, összetartó erő jön létre a csapatban, ami felszabadító. Az alkotásokban megjelenhetnek ki nem mondott fájdalmak, félelmek, emlékek, de a jövőbe vetett hit és célok is, ami mind hozzájárul a gyógyuláshoz.