Hatékony volt az első játékrészben az Akasztó FC

A vármegyei első osztályú mérkőzés elején tapogatózás helyett gólt rúgott az Akasztói FC. Szabó Zsolt indult meg a jobb oldalon, középre ívelt, és a mintaszerűen érkező Vincze Dezső balról, tíz méterről a hosszú alsó sarokba fejelt, 0-1. A 7. percben válaszolhatott volna a Kecskeméti LC, Szabó Szabolcs előre passza után Major Dávid került helyzetbe, de tíz méterről, balról, éles szögből centiméterekkel a hosszú sarok mellé lőtt. Ezt követően helyzet jó darabig nem alakult ki, ugyanakkor nagy küzdelem folyt a pályán, elsősorban a rombolásban jeleskedtek a felek. A 25. percben Szabó Zsolt ívelt be szögletet a bal oldalról, Vincze Dezső megcsúsztatta le a rövid sarok irányába, Kormos Dávid már csak beljebb tudta segíteni a labdát, 0-2. Egyre inkább rákapcsolt a hazai gárda, látszott, hogy Máron Pál fiatal játékosai nem akarják annyiban hagyni a dolgot. A 31. percben Pintyi parádés labdával indította a kilépő Ludvigh Zalánt, aki látványos labdakezelés után kapura fordult, Kósa Balázs azonban remek ütemben létfontosságú szerelést mutatott be. A hazai szögletet követően Németh Zsolt öklözte ki a labdát, Márki Bence pedig kapásból a kapura küldte közel 25 méterről, a játékszer a léc alá tartott, Nagy Attila fejjel mentett. Egyre nagyobb nyomást gyakorolt a Kecskeméti LC, aztán a 36. percben megfogyatkozott a hazai csapat. Varga Milán szabadított fel az oldalvonal mellől, Szabó Zsolt rárajtolt a labdára, Kormos is kifutott, Szabó Zsolt eltolta a kapus mellett, Kormos pedig – fékezni már nem tudván – leterítette az akasztói játékost. A játékvezető a piros lapot mutatta fel a hazai hálóőrnek. A félidőig az eredmény már nem változott.

Az Akasztó FC játékosa, Vincze Dezső (zöld mezben) kétszer is betalált Kecskeméten

Fotó: Pozsgai Ákos

Nagyot küzdött a folytatásban a Kecskeméti LC

A második játékrészben egy rendkívül elszánt hazai csapat jött ki a pályára, érezhető volt, hogy az emberhátrányra fittyet hányva szeretnének nem csak szépíteni, hanem akár fordítani is. Nagy nyomás alá helyezték az Akasztó kapuját, több tömegjelent is kialakult a 16-oson belül, lövéssel Fleig Áron és Bessenyei Rajmond próbálkozott, ezeket a kísérleteket Németh Zsolt lefülelte. Az, hogy a KLC lelkesen és ellentmondást nem tűrően rohamoz, nem keltett meglepetést, az viszont annál inkább, hogy a játék képe alapján úgy festett, mintha az akasztóiak lennének emberhátrányban. Védekezni kényszerültek, a megnyílt teret pedig nem tudták kihasználni, hiszen már a kontratámadások elején rendre rossz megoldásokat választottak, így az a meglepő szituáció alakult ki, hogy a vendégcsapat játékosai és a kispad folyamatosan bosszankodtak – volt, aki perlekedett, a többiek nyugtatgatták a perlekedőket –, miközben a hazai csapat igyekezett mielőbb megszerezni a szépítő gólt. Ehhez a 68. pecben nagyon közel jártak, akkor Major Dávid tört előre a bal oldalon, amikor a 16-os sarkára ért, el is lőtte a kilépő Németh mellett a labdát, az azonban hajszállal elkerülte a hosszú sarkot. Továbbra is hiába volt létszámfölényben az Akasztó FC, Nagy Attila és Németh rutinjára nagy szüksége volt ahhoz, hogy megússza gól nélkül mérkőzés ezen szakaszát. A kecskeméti lendület és az ezzel egyidejű akasztói üzemzavar a 79. percig tartott. Akkor egy jó indítást követően Varga Milán fordult kapura a 16-os előtt, Márki azonban hátulról lerántotta. A játékvezető ezúttal is piros lapot mutatott fel a vétkesnek.

Jó döntés volt, a hazaiak nem is ezt reklamálták, hanem azt, hogy szerintük az akciót már korábban meg kellett volna állítani egy vendég szabálytalanság miatt.

A 84. percben egy indítást követően Bajusz Patrik csúsztatott Varga Milán elé, ő balról mintaszerűen adott középre, a hosszú oldalon érkező Szabó Norbert pedig nyolc méterről laposan a kapuba passzolt, 0-3. A lényegi kérdések eldőltek, a korábban várva várt szépítő gól azonban azért megszületett, igaz, hazai szempontból már későn. Domokos Nándor nyargalt el a jobb oldalon, jól adott középre, Doktor Áron üresen kapta a labdát, és higgadtan gurított a kapuba, 1-3. A helyzeteit jó százalékkal kihasználó Akasztó megérdemelten szerezte meg a három pontot, ugyanakkor dicséret illeti a Kecskeméti LC játékosait is, mert még reménytelen helyzetben sem adták föl egyetlen percre sem a küzdelmet.

A Kecskeméti LC és az Akasztó FC bevonul a pályára

Fotó: Vincze Miklós

Mestermérleg:

Márton Pál, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – Sajnos megint nem az igazi kerettel tudtunk kiállni, hiszen ezúttal is hiányzott öt alapjátékos. Aki nem látta a mérkőzést, csak azt látja az adatbankban, hogy 1-3, az bizonyára furcsállja a véleményemet, de büszke vagyok a játékosaimra azért, mert hosszú időn át tíz, majd végül kilenc emberrel is mezőnyfölényben tudtunk játszani, helyzeteket tudtunk kidolgozni. Sajnos szokásunkhoz híven kihagytuk úket. De rengeteg mentek a gyerekek, még a második kiállítás után is, így a második félidőben nyújtott teljesítmény láttán nem is tudom őket elmarasztalni, a vereség ellenére sem. Ha rögtön a kezdés után nem követünk el nagy hibát, máshogy alakulhatott volna a mérkőzés, de a korán bekapott gól megszabta az első félidő jellegét. A rutinos akasztói játékosok tudták, hogy mit kell ilyenkor játszani. Az első játékrészben még kevés helyeztet dolgoztunk ki, ráadásul megfogyatkoztunk. A fiúk a folytatásban mindent elkövettek, amit lehetett.

Szrenkó István, az Akasztó FC vezetőedzője: – Már a találkozó előtt mondtam a srácoknak, hogy egy nyögvenyelős mérkőzés vár ránk Kecskeméten. Elsősorban azért, mert folyamatosan kénytelenek vagyunk változtatni a csapat összetételén, egyszerűen képtelenek vagyunk kikecmeregni a sérülésekből. Ezen a tavaszon nincs két olyan meccs, amelyen ugyanabban az összeállításban tudnánk játszani. Nagyon örülök ezúttal is, hogy a vármegye hármas csapatunk újfent ki tudott segíteni minket, nagy szükség volt rájuk, hiszen az alapemberek között is van olyan is, nem is egy aki ma is sérülten vállalta – szükségből – a játékot. Róluk természetesen tudom, hogy nem tudnak száz százalékot nyújtani, ez be is jött. Valóban nyögvenyelős mérkőzés lett, de úgy érzem, a sors most egy kicsit visszaadott abból, amit korábban elvett. Volt már nem egyszer, hogy játszottunk már a mainál sokkal jobbamn, mégis kikaptunk. A sors ma visszaadott valamit. Nem játszottunk ma jól, de idegenben sikerült győznünk 3-1-re, és ennek természetesen nagyon örülünk.

Kecskeméti LC-Akasztó FC 1-3 (0-2)

Kecskemét, vezette: Bartucz Tamás (Tihanyi Gábor, Kócsó Tibor)

Kecskeméti LC: Kormos – Fleig, Récsei (Zábrádi 69.), Pintyi, Szabó Sz. (Domokos 87.), Major, Selmeci, Ludvigh, Czumbil (Erdélyi 38.), Márki, Bessenyei (Doktor 76.). Vezetőedző: Márton Pál.

Akasztó FC: Németh (Szabó M. 89.) – Kósa, Doszpod (Végh 82.), Szrenkó (Bajusz 38.), Varga, Szabó Zs., Boldizsár (Szabó N. 71.), Nagy A., Vincze, Szabó Á., Bányai. Vezetőedző: Szrenkó István.

Gól: Doktor a 90., illetve Vincze a 2., a 25., Szabó N. a 84. percben.

Kiállítva: Kormos a 36., Márki a 79. percben.

Sárga lap: Zábrádi 86. perc.