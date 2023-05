A megyei kórház Pszichiátriai Osztálya tavaly szeptemberben csatlakozott a 24 órás festés programsorozathoz. Az Antistigma, vagyis megbélyegzés elleni program lényege, hogy közel hozza a pszichiátriai betegséggel élőket a hétköznapi emberekhez, így bontva le a pszichiátrián gondozottakkal szembeni előítéletek falait. Ennek egy bevezető alkalmaként az osztály élményfestést rendezett a kórházban a nem pszichiátrián dolgozó kollégák részére. Dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos, osztályvezető elmondta, hogy az eseménnyel a pszichiátriai betegekkel és a pszichiátriai osztályon dolgozókkal kapcsolatos tévhiteket szeretnék eloszlatni, a sztereotípiákat lebontani.

– A pszichiátriai beteg több, mint a betegsége, amögött egy egész, gazdag személyiség áll. Sajnos előfordul, hogy ha azt hallják, hogy egy más betegséggel is élőt pszichiátriai betegséggel is kezelnek, beindulnak az előítéletek, melyek a kezelést, így a gyógyulást is hátráltathatják. Az a meggyőződés is tartja magát, hogy aki a pszichiátrián dolgozik, egy idő után maga is érintett lesz valamilyen mentális betegségben. Ezeket az előítéleteken nem a rosszindulat szüli, egyszerűen globális, és az emberi természet része, hogy szorongunk az ismeretlentől, az eltérőtől – mondta Máttyássy Adrienn, hozzátéve, hogy a közös festés jelentette együttes alkotói élmény közelebb hozza az osztályok dolgozóit a pszichiátria munkatársaihoz. A főorvos hangsúlyozta: az antistigmatizációs programmal próbálnak rávilágítani, hogy akinek van egy pszichiátriai betegsége, az csak egy szegmenst jelent életében, attól számos képessége, tehetsége, vágya és gondolata van, ami a betegségén kívül esik. Az is előfordulhat, hogy egy alkotó energia a betegségből táplálkozhat – ennek szemléltetésére olyan művészek albumait is kitették, akik maguk is valamilyen pszichiátriai betegséggel éltek együtt, mégsem így gondolunk rájuk, hanem műveiken keresztül.