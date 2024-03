Az országban egyedülálló, különleges eseményt május 11-én tartják. Minden évben más témával érkezik ez a boros program, idén a színek kerülnek fókuszba.

Megyeri Julianna főszervező

Fotó: Beküldött fotó

A tavalyi évben híres hölgyeket csempésztek be a pincesorra, mint Kahlo Frida, Audrey Hepburn vagy éppen Coco Chanel, de idén a színes megoldások lesznek a porondon. A szervező szerint nem szentelünk elég figyelmet a minket körülvevő színes világnak, ezért szeretné felhívni a figyelmet erre, hogy egy-egy pillanatra máshogy nézzünk a világukra.

– Ez a téma azért vált időszerűvé, mert azt tapasztalom, hogy a minket körülvevő világ kezd egyhangúvá, szürkévé válni, pedig az élet alapból nagyon változatos, bár ezt nem mindig vesszük észre akár a színeket. Pedig ha belegondolunk, hogy milyen lenne fekete-fehéren élni az életünket, akkor nem biztos, hogy szeretnénk minden reggel ebben a szürkeségbe elindulni. A színek ott vannak körülöttünk, de nem adunk nekik kellő hangsúlyt, pedig ez a téma a hölgyeknek nagyon fekszik, hiszen szeretünk öltözködni, sminkelni vagy éppen kreatív dolgokat elsajátítani. Az idei bortúrán igyekszünk a pincesort színessé varázsolni, és persze a hölgyek idei monokróm öltözetei és nagyot fog lendíteni rajta – mondta hírportálunknak Megyeri Julianna főszervező.

Idén lehetőségük lesz a hölgyeknek stílus- és színtanácsadáson is részt venni, ami regisztrációhoz kötött, továbbá különféle kézműves-foglalkozásokkal is készülnek a szervezők.

– Arra gondoltam, hogy ne csak a borral foglalkozzunk, hanem kössük le az attraktív oldalainkat is. Természetesen a hölgyek megismerhetik a nemesnádudvari borászokat, de ott lesz a Koch Borászat pezsgője is, ami már elengedhetetlen kelléke a rendezvénynek. Jönnek a Bajai Pálinka képviselői, akik már sikeresen szerepeltek tavaly saját készítésű ginnel. Nem hiányozhat a bulisátor sem, ami garantálja a fergeteges hangulatot. Idén sok pluszérdekességgel is készülünk, egyebek mellett ajándékba adható élménykártyákkal is. Ha valaki lánybúcsút tervez, akkor őt is hívogatjuk, hiszen óriási élmény lehet majd több száz hölggyel ünnepelni – tette hozzá a szervező.

A Csillagom Női Bortúra közösségi oldalához egyre több férfi csatlakozik, aminek természetesen örül a szervező, de mindenkinek a figyelmét fel szeretné hívni, hogy ez egy női rendezvény, ahova csak a hölgyeket várják. Az esemény május 11-én, délután 4 órakor kezdődik és éjfélig tart.

Kilenc kóstolóponton várják a borászok a nemesnádudvari festői pincesoron a hölgyeket

Kóstolókkal, apró falatokkal, kézműves termékekkel fogadnak mindenkit. Bajáról a Karám Gourmet érkezik a különleges hamburgereivel. Kiskunhalasról egy fiatalember a nápolyi pizzáit mutatja be. Ékszereket és természetes kozmetikumokat is kínálnak majd az eseményen.

– Még tervezés alatt van, hogy ki lesz a vidéki borászat, akit szeretnénk behívni erre a rendezvényre. Most Szekszárd felé tapogatózunk, várjuk a visszajelzést, hogy a borászatok közül, akiket megkerestünk, ki az, akinek az időpont megfelelő. Természetesen várom más borvidékek borászainak jelentkezését, illetve azokat is, akinek van kedve és szeretné megmutatni a kézműves termékeit. Szerintem itt kiváló lehetőség adódik a bemutatkozásra, ennyi hölgy közzé bejönni tényleg egyedi élmény – hangsúlyozta Megyeri Julianna.

A szervező szerint egyre több a vidéki látogató

Legutóbb több mint 350 hölgy jött el a Csillagom Női Bortúrára, idén az érdeklődést tekintve legalább ennyi látogatóra számít a szervező. A környéken már nincs sok szállás, szinte mindent lefoglaltak, de aki szeretne, még egyet-kettőt elcsíphet.

Sokan több napot is itt töltenek, megnézik a környéket is. A bortúra mellett a Bormúzeumba, Babatárházba és a Tájházba is érdemes ellátogatni. Bács-Kiskun vármegye pincéjét, a Borbagoly pincét is bevonják a programokba.