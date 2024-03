Az öt bizottság külön értékelte az általuk bírált borokat. A kövidinka, az Irsai Olivér, valamint egy óvörös jó minősítést kaptak az egyes számú bíráló bizottságtól, melynek elnöke Németh István polgármester volt. A kettes számú bizottságnál nem volt ilyen sikeres a kóstolás. Véleményük szerint az olaszrizlingek nem bizonyultak karakteresek. A vörös boroknál viszont más volt a helyzet, mert a rozé és vörös kategóriában hat aranyat is kiosztottak. Kóstoltak otellót is, de amint Hetényi József, a bíráló bizottság elnöke fogalmazott, nem voltak eléggé otellók. A hármas számú bizottság nevében Tomorik János nyilatkozott, aki az olaszrizlinget dicsérte, csak úgy, mint a shardonayt. A rozé borok viszont nem nyújtották azt, amit vártak tőlük. Itt viszont az otellót arannyal értékelték. Elmondása szerint oda kellene figyelni a termelőknek a borkezelésére, a hordók állagára. Nem csak az arany, de az ezüstérmes borokra is nagy figyelmet kell fordítani, mert azok is nagyon jók, hangsúlyozta. Kisari István a négyes számú bizottság elnöke, a vegyes fehér kategóriájú borokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem az, amire vágyott. Az olaszrizlinggel kapcsolatban megjegyezte, hogy abból egyetlen dolog hiányzott, a gazda, annak odafigyelése, szeretete, hozzáértése. A rizlingszilváinkat viszont kiválónak minősítették. A rosékkel kapcsolatban ezúttal is megjegyezte, hogy nem kisüzemi kategória. Akinek nincs technológiája, háttere, az kockázatokat vállal, vélekedett. Ezzel kapcsolatban ifj. Kun Gábor megjegyezte, hogy az itt élők nem piacra termelnek, hanem saját maguknak. A vörös borokról viszont pozitívan beszélt Kisari István, mert nagyon jó borokat kóstoltak. Úgy gondolta, hogy ezek a borbírálatok segítik a helyi gazdákat abban, hogy jó bort készítsenek.

Az ötödik bizottságnál jól indultak a fehér borok, ők nem zártak ki egyetlen mintát sem, ami nagy haladás az előző évekhez képest. Polgár Zoltán elnök szerint a roséknál viszont csalódtak, mert fáradtak voltak. A sav és a cukor harmóniáját nem lehetett érezni. A vörös borokat tompának ítélték. Az otellónál nem érezték a fajtára jellemző illatot, ízt és zamatot. Ettől függetlenül úgy érezték, hogy a solti szőlőhegyen jók a borok, és az évek során fejlődést lehet tapasztalni. A gazdák megfogadták azokat a tanácsokat, amiket mondtak az ítészek, az elmúlt évek alatt, és odafigyelnek a borok készítésére.

A versenyre 167 minta érkezett, melyből 55 arany (28 fehér, 8 rose, 2 siller 1 vendég), 51 ezüst (26 fehér, 5 rose, 1 siller, 19 vörös), 45 bronz (21 fehér, 10 rose, 13 vörös, 1 vendég) lett. Oklevélben részesült négy fehér, kettő rose, és három vörös bor.