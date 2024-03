Nuberné Honti Ivett magyar igazgató köszöntő szavai után a Kovács Andrásné és Katharina Schaidt által felkészített MNÁMK Énekkar és Felnőtt Kórus lépett színpadra. Őket Oxana Pogurelska balettosai követték, majd Ari-Bencses Anikó zongorista tanítványai következtek: Makaji Eliza és Makaji Ruben.

Nuberné Honti Ivett magyar igazgató mondott köszöntőt a műsor előtt

Fotó: Kapott fotó

Megnézhettünk még egy balett koreográfiát, tapsolhattunk az 1.b osztályosok zenés-táncos összeállításának (felkészítő tanárok: Berberovics Judit és Hajós Enikő), gyönyörködhettünk Póth Martin Máté harmonika játékában. Kiváló összeállítást láthattunk a Tokay Ágnes vezette Rozmaring tánccsoporttól. Énekelt Schmid Sophia, zongorán kísérte Katharina Schaidt. Furulyán játszott Milassin Sára, Debreczeni Diandra és Nagysívó Lara (felkészítő tanár: Zsikai Majorcsics Emese). Perity Lilla zongorázott, tanára: Kerekesné Kovács Klára. Orbán Ferencné táncosai bécsi keringőt mutattak be – tájékoztatta hírportálunkat Fiedler Antal.

Fotó: Kapott fotó

Elmondta tovább, hogy a fuvolát Szalai Gyöngyvér növendékei, Ács Inez, Leitert Abigél, Molnár Amira, Vászics Amira és Frank Lilla szólaltatták meg csodálatosan. Zongorán kísért: Babity-Várbíró Boglárka. Szabó Hangya Tamara hegedűtanár diákja, Markó Rachel is megmutatta tudását. Csurai Attila vezetésével tamburások is emelték a délután zenei színvonalát. Név szerint: Hollósi Panna és Hollósi Péter. Énekduettet adott elő Simon Napsugár és Simon Csillag Lilien. Perity Pétert Arnold Luca készítette fel, profi módon szaxofonozott. Négykezest játszott zongorán Varga Jázmin és Vidákovics Liza. Kocsis Zsanett latin és standard táncokat tanított táncosainak, ebből is kapott egy csokrot a közönség. Zongorázott Kovács Ágoston. A műsort a Melcher Zsanett vezette MNÁMK Ifjúsági Néptánccsoport zárta. Kellemes kikapcsolódás, értékes előadásokban gazdag délután volt – fogalmazott Fiedler Antal. Köszönetet mondtak a szervezőknek, a fellépőknek és felkészítőiknek.

Fotó: Kapott fotó