– Próbáltunk minden korosztályt megmozdítani a farsangi ünnepkörhöz köthető népi gyermekjátékokkal, mondókákkal és táncokkal. Moldvai táncokon volt a hangsúly, de Bukovinai és sok más tájegységen fellelhető játékokkal és táncokkal is tarkítottuk az eseményt – sorolta a program szakmai részleteit Györgyiné Szekeres Csilla, aki elmondta azt is, hogy a közös éneklés során az „A a a, a farsangi napokban” című népdalra esett a választásuk, emellett kézműves foglalkozás is várta a gyereket, volt fakanálból és hurkapálcából készítettek kiszebábot. Színezőkkel és arcfestéssel is kedveskedtek a kicsiknek.

A színes családi program létrejöttéhez a Martonosi Pál Városi Könyvtár az ingyenes helybiztosítással járult hozzá, a gyerekeknek és a szülőknek nassolni valóval is készültek a szervezők, akik további közös alkalmakat terveznek, így várják az óvodás és iskolás gyerekeket a már hagyományos nyári táborukba is.