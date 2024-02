A főépítész arról is beszélt, hogy az Országos Tervtanács kecskeméti tervekkel kapcsolatos döntést is hoz. A tervezők szinte minden esetben kikérik a helyi Tervtanács véleményét, így országos szinten ennek ismeretében képviselik a helyi szakmai közösség véleményét. A tanács folyamatosan foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a színház és a Kada Elek iskola bővítése, illetve a Rudolf laktanya megújításával. Ezenkívül fontos feladatuk a városban építendő társasházak terveinek megvitatása, hiszen ezek jelentősen formálják Kecskemét arculatát.

A megbízólevelek átadása előtt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta, hogy alpolgármesterként és polgármesterként 14 éve vesz részt a tanács munkájában. Ez idő alatt teljesen átalakult a város arculata, és mindenkor különösen számít a testület segítségére a városépítő munkában. Kiemelte, hogy a Tervtanács mindvégig előrevivő javaslatokkal élt az arculati kérdéseket illetően, ennek is köszönhető, hogy ilyen híre lett a megyeszékhely településképének, ami több elismerést is kapott az utóbbi időben. Azt is hangsúlyozta a polgármester, hogy ezzel a városépítő munkában partnerségen alapuló módon, karakteresen és stílusosan működik közre a testület, közösen történelmet írva.